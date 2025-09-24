Nel corso degli episodi de La forza di una donna, in onda prossimamente su Canale 5, Sarp chiederà a Enver di non rivelare a Bahar che Yeliz è stata uccisa da uno scagnozzo di Nezir. L'uomo temerà che la notizia possa turbarla, dato che Bahar è ancora fragile a causa del trapianto di midollo.

Yeliz perde la vita per mano di uno scagnozzo di Nezir

Nezir ordinerà ai suoi scagnozzi di sequestrare Bahar, Nisan e Doruk in modo da attirare Sarp in una trappola per poterlo uccidere e vendicare la morte del figlio Mert. Sarp riuscirà ad arrivare nel quartiere prima degli scagnozzi di Nezir, mettendo in salvo la sua prima famiglia, nascondendola in un posto sicuro.

Nel frattempo, a Tarlabasi accadrà una tragedia: Ceyda aggredirà uno dei malviventi nel tentativo di disarmarlo. Yeliz cercherà di dividerli, ma la colluttazione farà partire una pallottola che le costerà la vita. Sarp nasconderà la tragica fine della donna a Bahar, non volendola turbare.

Sarp prega Enver di tenere nascosta a Bahar la verità sulla fine di Yeliz

Sarp chiederà a Enver di tacere sulla delicata vicenda di Yeliz con Bahar. Di conseguenza, Enver chiederà a tutti, compreso Arif, di tenere la bocca chiusa sulla morte di Yeliz.

Nel frattempo, nel rifugio la convivenza tra Bahar e Piril sarà molto difficile. Visto il clima poco sereno, Sarp deciderà di portare Bahar, Nisan e Doruk a fare un breve giro in macchina, una piccola uscita che però verrà interrotta quando due ragazzi, impegnati in una gara di velocità, tamponeranno l’auto scelta da Sarp.

A quel punto, l’uomo andrà nel panico, convinto per errore che Nezir lo abbia rintracciato. Quando saranno nell'auto, Nisan e Doruk noteranno che sul piccolo schermo dell’auto compare la foto di Yeliz. I due bambini non riusciranno a capirne il motivo: l’audio è disattivato e non permette loro di apprendere la verità sulla morte della donna. Successivamente, Bahar chiederà a Sarp di poter telefonare a Yeliz: la sera precedente l’aveva sognata vestita da sposa al fianco del padre morto. Sarp non accoglierà la sua richiesta, scatenando i suoi sospetti.

Hatice ed Enver hanno scoperto che Sirin ha una storia con Suat

Nelle ultime puntate de La forza di una donna, andate in onda a fine settembre su Canale 5, Ceyda ha mandato via Sarp quando si era recato in ospedale per incontrare Bahar.

Una volta tornato alla casa sul lago, ha trovato le guardie del corpo morte. Ha sospettato che la sua seconda famiglia fosse stata rapita. In realtà, Piril si era recata a cercare Sirin. La donna, furiosa, ha dato una notizia sconvolgente a Hatice ed Enver: la loro figlia, oltre ad avere avuto una tresca con Sarp, ha intrapreso una storia con suo padre Suat.