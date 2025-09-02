Nelle prime puntate della seconda stagione de La forza di una donna, Sarp Çeşmeli (Caner Cindoruk) si inginocchierà in lacrime davanti a Şirin Sarikadi (Seray Kaya) per convincerla a donare il midollo osseo a Bahar (Özge Özpirinççi).

Sarp scopre che Sirin si è rifugiata a casa di Suat

Sarp si scaglierà duramente contro suo suocero Suat per avergli nascosto la morte di sua madre Julide. Oltretutto, Sarp apprenderà da Enver che in realtà Bahar e i loro figli, Nisan e Doruk, sono vivi. Scoperta la verità, Sarp si presenterà in ospedale da Bahar. Lei non starà per niente bene, infatti avrà una crisi respiratoria, quindi Sarp eviterà di peggiorare la situazione, ma avrà modo di riabbracciare i figli Nisan e Doruk.

Sarp scoprirà i problemi di Bahar e del fatto che solo Sirin, con la sua donazione di midollo osseo, può salvarla, così si metterà alla ricerca di quest'ultima.

Sarp avrà anche modo di parlare con Piril del fatto che Bahar sia viva, ma che rischia di morire per una grave malattia. In più le confiderà che solo Sirin, con la sua donazione, potrebbe salvarla, ma che era irreperibile. Stanca di continuare a mentire, Piril rivelerà a Sarp che la ragazza si è rifugiata a casa di suo padre Suat, proprio per impedire ai suoi familiari di rintracciarla.

Sirin accetta di aiutare Bahar e rassicura Suat

Non appena si troverà faccia a faccia con Sirin, Sarp la supplicherà di salvare Bahar. Dopo aver accettato di aiutare la sorellastra, Sirin rassicurerà Suat, dicendogli che Sarp non tornerà con la sua prima moglie anche se dovesse guarire dall’anemia aplastica.

Sirin farà gioire tutti quando si presenterà in ospedale e annuncerà di voler procedere con la donazione del midollo osseo.

Tuttavia, Enver si domanderà dove si sia nascosta sua figlia Sirin nei giorni in cui è stata irreperibile. Sarp, invece, continuerà a rispettare la volontà dei familiari di Bahar, evitando di farsi vedere da lei in vista dell’intervento.

Suat ha proposto un’alleanza a Sirin

Dopo aver scoperto che Sarp in realtà è sopravvissuto all’incidente avuto nel traghetto, Sirin ha cominciato a essere perseguitata dalle minacce dei complici di Suat. Quest’ultimo, sempre più deciso a impedire a Sarp di lasciare sua figlia Piril, è arrivato a proporre un’alleanza a Sirin, offrendole tanti soldi. Sirin non ci ha pensato due volte, visto che è stata lei, in cambio del denaro, a metterlo al corrente di un incontro avvenuto tra Julide e Bahar.