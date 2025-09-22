Bahar spezzerà il cuore ad Arif e metterà fine alla relazione nelle puntate de La forza di una donna in onda dal 29 settembre al 5 ottobre. La giovane donna prenderà tale decisione per non veder soffrire Nisan, che non riesce ad accettare l'idea che sua madre sposi un altro uomo dopo Sarp.

Le anticipazioni rivelano che per accontentare la bambina, Bahar metterà fine al fidanzamento con Arif. A scombussolare ulteriormente la sua vita arriverà Sarp che busserà alla sua porta e la sorprenderà con un abbraccio. Dopo pochi minuto quest'ultimo andrà via, ma le prometterà di tornare presto.

La reazione inaspettata di Nisan all'idea di Arif e Bahar insieme

Le anticipazioni de La forza di una donna annunciano una settimana cruciale per la vita di Bahar. Superata la sua malattia, la madre di Doruk e Nisan dovrà fare i conti con i suoi sentimenti.

Bahar parlerà con sua figlia della proposta di nozze ricevuta da Arif. Nisan non farà i salti di gioia, ma non si dirà neanche contraria e si limiterà ad abbracciare sua madre con una grande tristezza nel cuore. L'indomani, però, quando Arif andrà a prendere i bambini per accompagnarli a scuola, Nisan scoppierà in un pianto disperato. Arif non riuscirà a calmare la crisi di Nisan che continuerà a reclamare suo padre in lacrime. Nel frattempo, Bahar troverà gli scarponi di Sarp, sistemati in bella vista proprio da Nisan all'ingresso della loro casa.

La bambina, insomma, lancerà dei chiarissimi segnali di sofferenza e Bahar non riuscirà ad ignorarli. Seppur a malincuore, la donna lascerà Arif e gli spezzerà il cuore restituendogli l'anello di fidanzamento. Saranno giorni di grande tensione anche perché la famiglia di Bahar si preparerà a rivelarle che Sarp è vivo e deciderà di farlo a cena.

L'atteso incontro tra Bahar e Sarp

Nelle puntate de La forza di una donna dal 29 settembre al 5 ottobre, Bahar sarà a cena con la sua famiglia che accennerà di voler fare un discorso serio con lei. In quel momento busseranno alla porta e Bahar andrà ad aprire. Quando vedrà di fronte a sé Sarp in carne ed ossa, la donna sarà incredula e pietrificata. I due si guarderanno intensamente senza dire una parola, poi scatterà un abbraccio carico di emozione.

Tutti si commuoveranno e i bambini saranno al settimo cielo perché finalmente vedranno la mamma ed il papà stretti in un abbraccio. Anche Arif assisterà per caso al ricongiungimento. La parentesi felice durerà pochissimi minuti, perché Sarp dirà a sua moglie che deve andare via, promettendole che presto tornerà a prendere lei e i bambini.

Sarp ha salvato la vita a Bahar trovando Sirin

Nelle puntate precedenti, Sarp è corso a casa di Suat per prendere Sirin e costringerla a fare il trapianto che avrebbe salvato la vita a Bahar. La ragazza si è rifiutata, ma poi ha deciso di accontentare suo cognato e approfittare della situazione. Sirin ha chiesto di stare con Sarp in cambio del midollo e lui ha accettato.

La ragazza, in questo modo, si è procurata delle foto compromettenti che potrebbe inviare a Bahar da un momento all'altro. Sirin ha fatto tutto questo per tenere Sarp lontano da sua sorella. Persino Suat si è complimentato con lei per la sua astuzia e cattiveria.