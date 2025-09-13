Su Canale 5, da domenica 14 a sabato 20 settembre, andranno in onda le nuove puntate de La forza di una donna. Bahar si ritroverà in condizioni critiche dopo una caduta dalle scale, avrà urgente bisogno di un trapianto di midollo, ma Sirin, l'unica donatrice compatibile, è scomparsa. Nel frattempo, Arif confessa il suo amore a Bahar in ospedale, mentre Sarp, dopo aver scoperto che lei e i bambini sono vivi, sarà sempre più deciso a proteggere la sua famiglia.

Bahar tra la vita e la morte mentre Arif le dichiara il suo amore

Le condizioni di Bahar peggiorano rapidamente dopo la sua caduta, rendendo necessario un intervento urgente.

Con Sirin irreperibile, la famiglia di Bahar è in preda all'ansia e alla preoccupazione. Arif, sempre più vicino alla donna, trova il coraggio di confessare il suo amore e la bacia, promettendole che combatteranno insieme per la sua vita. Nonostante le difficoltà, Bahar giura di non arrendersi, sostenuta dall'amore dei suoi figli e di Arif. La situazione in ospedale è tesa, con medici e familiari che cercano disperatamente una soluzione per salvare la donna.

Sarp scopre che Bahar è viva e affronta dolorose verità

Sarp è sconvolto quando scopre che Bahar e i suoi figli sono vivi. Dopo aver aggredito Suat per le menzogne raccontate, farà i conti con una realtà che non si aspettava e con il desiderio di ricongiungersi alla sua famiglia.

In questo turbinio di emozioni, Sarp tenta di affrontare Enver e Hatice per ottenere risposte, ma viene fermato da Arif. La sua presenza, però, rischia di sconvolgere ulteriormente Bahar, che già lotta tra la vita e la morte. Mentre Sarp cerca di avvicinarsi ai suoi figli, Enver e Ceyda lo mettono di fronte alla cruda verità di quanto sia fragile la situazione di Bahar.

Nella puntata precedente di La forza di una donna

Nella puntata precedente di La forza di una donna, andata in onda sabato 13 settembre, la situazione economica di Yeliz, Ceyda e Bahar si è rivelata particolarmente critica. Arif, nel tentativo di aiutarle, ha deciso di collaborare con Yeliz e Ceyda per vendere camicie al mercato, decidendo di tenere all’oscuro Bahar.

Tuttavia, durante la loro assenza, Bahar ha iniziato a sentirsi male, riuscendo comunque a portare i suoi figli a scuola, ma senza riuscire a tornare a prenderli. La maestra di Doruk ha tentato di contattarla ripetutamente, senza ottenere risposta, suscitando ulteriori preoccupazioni sulla salute e sul benessere della donna.