Nelle puntate de La forza di una donna, in onda su Canale 5 da lunedì 8 a sabato 13 settembre 2025, il piccolo Doruk (Ali Semi Sefil) si troverà di fronte a suo padre Sarp Cesmeli (Caner Cindoruk). Dopo averlo riconosciuto, il bambino rivelerà tutto alla madre Bahar Cesmeli (Özge Özpirinççi), che inizialmente non gli crederà.

Enver in grave pericolo, Julide viene ritrovata senza vita nella piscina di Sarp e Piril

Dopo essere stato operato al cuore, Enver chiederà alla moglie Hatice (Bennu Yildirimlar) di aiutare Bahar, Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) e Yeliz (Ayca Erturan) a terminare l'ordine di camicie all’insaputa di Sema.

Intanto, Sarp si recherà in ospedale per far visita a Enver e verrà riconosciuto da Doruk, che lo chiamerà "papà". Successivamente, Munir, il fidato scagnozzo di Suat (Gazanfer Ündüz), tenterà di uccidere Enver per impedirgli di incontrare di nuovo Sarp, mentre Jülide verrà ritrovata senza vita nella piscina di Piril (Ahu Yagtu) e del figlio. A quel punto, Suat farà sparire il cadavere di Julide con l’aiuto dei suoi uomini e si servirà della complicità della figlia Piril per far credere a Sarp che sua madre è fuggita, dopo aver tentato di annegare i nipoti.

Hatice fa ingelosire sua figlia Sirin e non rivela a Bahar che Sarp è vivo

Il piccolo Doruk rivelerà a Nisan (Kübra Süzgün) e a Ceyda di aver visto suo padre Sarp in carne e ossa.

Il bambino sarà sempre più convinto di non essersi sbagliato, anche quando sua madre Bahar gli ricorderà che suo padre è morto.

Hatice, invece, scatenerà la gelosia di Sirin (Seray Kaya), quando prometterà a Enver di prendersi cura di Bahar appena lui uscirà dall’ospedale.

Appena la dottoressa Jale (Ece Özdikici) rivelerà, per errore, a Bahar che un uomo di nome Sarp ha fatto visita a Enver durante il suo ricovero, lei deciderà di fare delle indagini per scoprire se il piccolo Doruk abbia detto la verità. Per non far scoprire alla figlia che suo marito in realtà è sopravvissuto all’incidente avuto nel traghetto, Hatice le farà credere che è stato Sarp, il figlio del fruttivendolo, a far visita a Enver.

Enver si è sentito male durante l’incontro con Sarp

Pur avendo appreso di correre un grosso pericolo, Enver ha chiesto a sua figlia Sirin di organizzargli un incontro con Sarp. Purtroppo, gli uomini di Suat hanno interrotto il duro faccia a faccia tra Enver e Sarp, costringendo loro a darsi alla fuga. Dopo aver accusato un infarto, Enver è stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni di salute.