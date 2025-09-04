Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Bahar vivrà un momento intenso: in ospedale rivedrà la matrigna che l’ha cresciuta, figura che per anni ha considerato come una vera madre. L’incontro avverrà mentre la giovane lotterà per la vita, in attesa del trapianto di midollo che potrebbe salvarla.

Bahar trovata priva di sensi da Arif e Ceyda

Dopo una giornata al bazar, Arif e Ceyda si precipiteranno al portone di Bahar, turbati dal numero di chiamate a cui la donna non ha risposto. Un presentimento li guiderà e, purtroppo, sarà fondato: Bahar verrà trovata priva di sensi, riversa sulle scale del palazzo.

La situazione sarà grave. Sfinita dalla malattia, Bahar affronterà il punto più critico del suo percorso. Arif temerà di vivere il suo incubo peggiore: perdere per sempre la donna che ama. Senza esitazione, la porterà in auto all’ospedale, mentre Ceyda la terrà tra le braccia in lacrime. Ma anche durante il tragitto Bahar perderà conoscenza, facendo temere a tutti il peggio.

La corsa in ospedale e le condizioni sempre più gravi

All’arrivo in ospedale, il personale sarà già pronto con una barella per trasportarla d’urgenza in reparto. La tensione sarà insopportabile, tanto che persino Hatice non reggerà al momento e cadrà svenuta. Ogni minuto sarà decisivo contro il tempo per Bahar: la malattia potrà concederle un attimo di tregua, ma il rischio di una ricaduta fatale resterà altissimo.

Yeliz vuole chiedere aiuto a Sarp per rintracciare Sirin

In questa atmosfera di paura, Yeliz prenderà una decisione estrema: rivolgersi a Sarp, l’unico che potrebbe sapere dove si trova Sirin, la sola donatrice compatibile per poter procedere con il trapianto di midollo che potrebbe salvare Bahar. Per farlo, però, bisognerà confessargli che Bahar è viva, con conseguenze imprevedibili.

La matrigna di Bahar arriva in ospedale

Intanto, la signora Bahar, la matrigna che ha cresciuto la sua omonima, si presenterà in ospedale portando notizie inquietanti. Alcuni uomini sospetti si sono interessati alla figlia, possibile donatrice di midollo per Bahar. Dietro tutto questo ci sarà senza dubbio Suat, determinato a difendere il matrimonio di Sarp con Piril a ogni costo, anche ricorrendo a minacce e intrighi.

Bahar rivede la donna che l’ha cresciuta come una madre

E proprio mentre il destino di Bahar resterà appeso a un filo, si verificherà uno degli incontri più intensi: la signora Bahar farà visita a Bahar, la giovane che ha cresciuto per anni e che ha sempre percepito più come madre di lei che la stessa Hatice. Un confronto ricco di emozioni, pronto a scuotere Bahar nel pieno della sua lotta contro la malattia.