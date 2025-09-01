I telespettatori de La forza di una donna assisteranno a un momento commovente nelle puntate della seconda stagione. Sarp Çeşmeli (Caner Cindoruk) riabbraccerà i figli Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil), avuti con la prima moglie Bahar (Özge Özpirinççi).

Sarp apprende che Bahar, Nisan e Doruk sono vivi

Sarp si recherà spesso a casa di Hatice (Bennu Yıldırımlar) ed Enver (Şerif Erol) per scoprire se Bahar, Nisan e Doruk fossero davvero morti, come gli ha fatto credere Şirin (Seray Kaya). Proprio quando Bahar verrà ricoverata in ospedale a causa della sua malattia al sangue, Sarp vedrà Doruk nel giardino di Enver e si renderà conto che è il bambino che lo ha chiamato "papà" quando ha fatto visita in ospedale a Enver.

Dopo aver visto anche Nisan, Sarp si recherà nelle false tombe di Bahar e dei suoi figli. Scaverà e al posto loro troverà il corpo della madre Julide.

Dopo essersi scagliato contro Suat (Gazanfer Ündüz), Sarp busserà alla porta di Enver con la convinzione che Bahar, Nisan e Doruk siano vivi. Appena Sarp gli rivelerà di essere stato ingannato da Suat per tutti questi anni, Enver gli dirà che Bahar e i suoi figli non sono affatto deceduti. La gioia di Sarp avrà breve durata, perché apprenderà anche che la sua prima moglie sta lottando tra la vita e la morte.

Le condizioni di salute di Bahar peggiorano

Appena Hatice dirà a Enver che le condizioni di salute di Bahar sono peggiorate, Sarp si precipiterà in ospedale e riabbraccerà Doruk e Nisan.

L’incontro con i suoi figli verrà interrotto dall’arrivo di Munir, il quale gli dirà che nella struttura ospedaliera ci sono gli uomini di Nezir, il padre di Mert, l’ex fidanzato di Piril (Ahu Yagtu) morto per mano di Sarp. Prima di andarsene via, Sarp prometterà ai figli che tornerà presto da loro. Mentre Doruk crederà di aver visto suo padre in un sogno, Nisan quando sua nonna Hatice le rivelerà che ha altri due fratelli.

Il ritorno di Sarp sconvolgerà anche Arif (Feyyaz Duman), il quale temerà di non poter sposare Bahar. Intanto, Bahar avrà urgentemente bisogno del trapianto di midollo osseo per sopravvivere, ma l’unica donatrice compatibile, la sua sorellastra Sirin, sarà ancora nascosta a casa di Suat.

Riepilogo sul primo incontro tra Sarp e Doruk

Sarp è tornato in ospedale per restituire il cellulare di Enver a Hatice e in tale circostanza è avvenuto il suo incontro con il piccolo Doruk. Dopo averlo riconosciuto, il bambino l’ha chiamato papà. Anche se Arif lo ha portato via e gli ha detto di essersi sbagliato, Doruk ha convinto la sorella Nisan che il padre sia tornato.