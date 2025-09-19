Nel corso degli episodi turchi de La forza di una donna in programma prossimamente su Canale 5, Ceyda si ritroverà faccia a faccia con una vecchia conoscenza quando si presenterà in una caffetteria insieme a Bahar Cesmeli. La cantante confiderà alla sua amica che il barista è Emre, il padre biologico di suo figlio Arda.

Bahar si mette alla ricerca di un lavoro

Bahar riprenderà in mano la propria vita dopo essersi sottoposta ad un trapianto di midollo osseo. La donna si metterà alla ricerca di una nuova occupazione che le consenta di badare ai piccoli Doruk e Nisan.

La protagonista vorrà voltare pagina dopo aver scoperto che Sarp si è risposato con Piril ed ha avuto altri due figli. Bahar inizierà a partecipare a diversi colloqui di lavoro nonostante la richiesta della dottoressa Jale a non stancarsi. La protagonista farà un test di prova in un negozio di vestiti da donna come Yeliz Unsal, ma si dirà disposta a rinunciare all'impiego quando scoprirà che ha fatto il provino anche la sua amica.

Ceyda rivela a Cesmeli che Emre è il padre di suo figlio Arda

Stando alle trame de La forza di una donna si apprende che Bahar si presenterà in una caffetteria, credendo di avere le referenze necessarie per fare la cassiera. La donna farà la conoscenza di Emre mentre Ceyda, presente all'incontro, avrà una crisi di panico e scapperà via dal locale.

Al termine del colloquio, Bahar verrà assunta mentre la cantante le rivelerà di aver avuto una storia d'amore con il barista quando era molto giovane. Ceyda inoltre rivelerà all'amica che Emre è il padre biologico di suo figlio Arda anche se lui non lo sa. Il pubblico scoprirà che la donna scoprì di essere incinta quando lui decise di trasferirsi in Germania con la sua famiglia. Ceyda sottolineerà di non averlo più cercato a causa della differenza di classi sociali delle rispettive famiglie. La donna preferirà non incontrare il suo ex amante ma chiederà a Bahar di scoprire se Emre si è rifatto una vita.

Sarp ha incontrato Nisan e Doruk in ospedale

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna che sono andate su Canale 5, Sarp si è recato a casa di Enver dopo aver scoperto che la sua prima famiglia è viva.

L'uomo ha chiesto una spiegazione al sarto, che gli ha confermato che Nisan, Doruk e Bahar non sono morti in un incidente come gli avevano fatto credere. Durante il confronto, il marito di Hatice ha rivelato a Sarp che la protagonista si trova in ospedale a causa dell'aggravarsi delle sue condizioni di salute. L'uomo ha raggiunto la clinica, dove ha riabbracciato i figli Nisan e Doruk.