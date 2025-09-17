Piril mostrerà ad Enver ed Hatice delle immagini compromettenti della loro figlia nella puntata de La forza di una donna di venerdì 26 settembre: "Sirin è l'amante di Sarp e di mio padre", affermerà con rabbia.

Le anticipazioni rivelano che Enver schiaffeggerà sua figlia e a causa della vergogna e che per l'agitazione avrà un malore. Sirin continuerà a difendersi asserendo che le immagini di lei e Sarp sono ritoccate, ma nessuno le crederà.

La visita inaspettata di Piril a casa di Enver

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che dopo aver visto le foto di Sirin a letto con Sarp, Piril andrà a cercare la ragazza in ospedale.

Ceyda temerà che la donna voglia far del male a Bahar, ma quando apprenderà che il suo obiettivo è distruggere Sirin l'aiuterà a trovarla.

Ceyda spiegherà a Piril che la sorella di Bahar è stata dimessa e che è a casa dei genitori. Senza esitare, Piril prenderà i gemelli e si recherà da Hatice ed Enver, pronta a dire loro cosa ha fatto Sirin. Il sarto e la sua famiglia saranno sorpresi di ricevere visite a tarda sera. Piril si presenterà con i suoi due bambini: "Sono la moglie di Sarp, cerco Sirin", dirà a Enver, "vive qui?".

Il sarto non potrà far altro che accogliere la nuova ospite e Sirin impallidirà quando vedrà la moglie di Sarp di fronte a lei. "Sono venuta a chiedere a vostra figlia perché è andata a letto con mio marito", dirà Piril senza giri di parole.

Il silenzio sarà imbarazzante ed Enver proverà a difendere Sirin, dicendo alla sua ospite che probabilmente ha sbagliato persona. La ragazza fingerà di non sapere nulla di questa storia e accuserà Piril di aver inventato tutto, ma non sarà affatto semplice per lei discolparsi.

Il malore di Enver dopo l'ennesima delusione da parte di Sirin

Nella puntata de La forza di una donna di venerdì 26 settembre, Piril chiederà di non fare scenate per proteggere la serenità dei suoi bambini. La donna, però, non andrà via fino a quando non si sarà chiarito tutto.

Piril prenderà il telefono e mostrerà ad Hatice ed Enver le foto di Sirin in intimità con Sarp. Le immagini saranno inequivocabili e faranno perdere il controllo a Sirin che si scaglierà su Piril per prendere il telefono, ma non ci riuscirà.

"Sono foto ritoccate", urlerà Sirin, ma Enver la schiaffeggerà, ancora una volta deluso da sua figlia. "Non sei un essere umano" dirà il sarto.

Le brutte sorprese, però, per Hatice ed Enver continueranno. "Sirin è l'amante di mio padre e di Sarp", dirà rivelando che il fidanzato di cui la ragazza parla potrebbe essere suo nonno. Tutto questo sarà troppo per il cuore di Enver che non reggerà e avrà un altro malore a causa dell'agitazione.

Come fa Sirin ad avere le foto con Sarp?

Nelle puntate precedenti, Sirin ha donato il midollo a Bahar e tutti hanno sperato in un suo cambiamento. Enver è stato felice di riprendere sua figlia in casa e di ricominciare da zero.

Sirin, tuttavia, è rimasta sempre la stessa e la sua ossessione nei confronti di Sarp e Bahar non si è placata.

In cambio del midollo da donare a Bahar, infatti, Sirin ha chiesto di poter restare da sola con Sarp. In questa occasione, la ragazza ha scattato delle foto compromettenti per tenere in pugno suo cognato e soprattutto per impedirgli di tornare con Bahar.

Quando la ragazza ha sentito che Sarp era andato in ospedale da sua moglie ha pensato di ricattarlo utilizzando le foto insieme a lei. Sirin ha inviato tutto al telefono di Sarp: "Se vedi ancora Bahar gliele mando", ha scritto. In quel momento, però, il cellulare era alla villa sul lago e Piril ha intercettato il messaggio visto che suo marito non era in casa.