Mediaset ha deciso di modificare il palinsesto de La forza di una donna, la fortunata soap opera turca che tutti i giorni sta spopolando ottenendo ascolti sempre più importanti in daytime.
A partire da lunedì 8 settembre, la serie turca sarà infatti allungata nel daytime feriale e approderà anche nel fine settimana di Canale 5.
Sabato 13 e domenica 14 settembre, di fatti, sono previste delle puntate extra-large della durata di ben due ore.
Tutte le novità sul cambio programmazione de La forza di una donna, in onda su Canale 5
Per La forza di una donna è tempo di modifiche e cambiamenti.
Dopo essere stata anticipata alle 15:50, per lasciare spazio all'appuntamento con il talk show Dentro la notizia condotto da Gianluigi Nuzzi, a partire dal prossimo lunedì pomeriggio la serie incentrata sulle vicende di Bahar conoscerà infatti un prolungamento di durata.
Le nuove puntate saranno trasmesse nello slot orario che va dalle 15:30 alle 16:45 circa in prima visione assoluta, per poi lasciare spazio sempre al talk di Nuzzi, pronto a sfidare il ritorno de La vita in diretta condotto da Alberto Matano.
La soap, quindi, si allungherà di circa 20 minuti nel daytime feriale, in attesa del ritorno di Uomini e donne di Maria De Filippi.
Durata lunga per La forza di una donna: la soap estesa a tutta la settimana
Ulteriori variazioni di palinsesto riguarderanno la messa in onda de La forza di una donna anche a proposito del fine settimana di Canale 5.
Per sabato 13 e domenica 14 settembre, per lanciare al meglio la nuova edizione di Verissimo condotto da Silvia Toffanin, Mediaset ha infatti deciso di programmare degli appuntamenti speciali della durata di ben due ore.
Gli spettatori dovranno ricordarsi di collegarsi su Canale 5 a partire dalle 14:30 per seguire le nuove vicende di Bahar, Sarp, Arif e Sirin, il tutto per non perdersi nulla della seconda stagione della soap.
Nelle prossime puntate Bahar verrà operata e ritroverà suo marito Sarp
Le nuove anticipazioni de La forza di una donna rivelano che Bahar verrà operata, ricevendo il midollo osseo dalla sorellastra Sirin.
Parallelamente, proverà a rimettere insieme i cocci della sua relazione con Sarp, per la gioia dei figli che saranno ben lieti di poter recuperare il tempo perso con il padre.
La situazione, però, porterà Arif a soffrire, complici i sentimenti che nutre nei confronti di Bahar e che le ha ribadito anche mentre si trovava ricoverata in ospedale.