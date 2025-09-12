Modifiche alla programmazione de La forza di una donna a partire dal prossimo lunedì 22 settembre 2025. Le novità riguarderanno l'orario di partenza della fortunata soap turca e la durata complessiva.
Complice il ritorno in video di Uomini e donne, condotto da Maria De Filippi, l'appuntamento con la soap verrà leggermente ridotto andando in onda in prima visione assoluta a partire dalle 16:10 circa.
Modifiche programmazione La forza di una donna dal 22 settembre: ecco cosa succede
La programmazione del daytime pomeridiano di Canale 5 subirà delle nuove modifiche a partire dal 22 settembre, complice il ritorno in video di Uomini e donne.
La trasmissione dei sentimenti, ideata e condotta da Maria De Filippi, debutterà con una nuova stagione che si preannuncia densa di colpi di scena e nuovi arrivi.
Con il suo ritorno in video, la conduttrice tornerà a occupare la fascia oraria che va dalle 14:45 alle 16:10 circa, togliendo un po' di spazio alle serie turche che questa estate hanno fatto compagnia a milioni di spettatori nella fascia pomeridiana, registrando punte del 27% di share.
La soap opera La forza di una donna inizia più tardi su Canale 5
A slittare sarà l'appuntamento con La forza di una donna, la seguitissima soap turca che dal prossimo 22 settembre, sarà trasmessa nella fascia oraria che va dalle 16:10 alle 17, in attesa del ritorno del pomeridiano di Amici 25.
La serie turca incentrata sulle vicende di Bahar, quindi, andrà in onda circa 20 minuti più tardi rispetto all'orario canonico di queste ultime settimane, per poi lasciare la linea al talk show Dentro la notizia, condotto da Gianluigi Nuzzi.
Intanto nel fine settimana, dal 13 settembre in poi, sono previste delle puntate speciali della soap opera che andrà in onda con degli episodi doppi in programma dalle 14:35 alle 16:30 circa, prima di lasciare spazio all'appuntamento con Verissimo, condotto da Silvia Toffanin.
La soap La forza di una donna batte Il Paradiso delle signore
Intanto, nella fascia pomeridiana di Canale 5, prosegue l'ottimo trend per La forza di una donna dal punto di vista Auditel.
Le puntate trasmesse in questo mese di settembre si attestano su una media di 1,8 milioni di spettatori al giorno, pari a uno share che oscilla tra il 23 e il 25%.
La soap ha ampiamente battuto l'appuntamento con Il Paradiso delle signore che, nella prima settimana di programmazione della decima stagione, ha ottenuto un ascolto netto di circa 1,1 milioni di spettatori in daytime, arrivando al 14-15% di share.
Numeri importanti per Canale 5 che, grazie alla soap turca, riesce ad assicurare un buon traino anche all'appuntamento con Dentro la notizia.