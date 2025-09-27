Sirin svuoterà il conto di Hatice comprando un telefono costoso nella puntata de La forza di una donna di venerdì 3 ottobre. Le anticipazioni rivelano che la ragazza si vendicherà dei suoi genitori che le hanno rotto il telefono pochi giorni prima. Nel frattempo, tutti si prepareranno per la cena a casa di Bahar che saprà la verità su Sarp.

La vendetta di Sirin contro Enver e Hatice

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Hatice e Enver si prepareranno per la cena a casa di Bahar. Sarà una serata molto importante perché tutti si riuniranno per dire alla donna la verità su Sarp: suo marito è vivo.

La madre di Bahar sarà in ansia per la serata ed Enver suggerirà di comprare dei regali ai bambini per alleggerire la situazione che sarà certamente pesante. Mentre i due coniugi rifletteranno sul da farsi, rientrerà Sirin. La ragazza spiegherà ai suoi genitori che è andata a comprare un telefono nuovo di zecca e ha preso l'ultimo modello in circolazione. Sirin mostrerà il costoso dispositivo a Enver che andrà su tutte le furie pensando all'ennesimo regalo del vecchio amante: "Suat continua a riempirti di regali", dirà con disprezzo. Sirin, però, stupirà ancora: "Suat non mi ha rotto il telefono, l'ho comprato con i vostri soldi". La ragazza restituirà la carta di credito ad Hatice che sarà disperata perché dopo aver perso il lavoro non ci sono più entrate.

Sirin sarà molto divertita per aver svuotato il conto ed essersi presa una rivincita sui suoi genitori. Enver dovrà trattenersi per non fare un'altra scenata e cacciarla ancora di casa.

Hatice, Ceyda e Yeliz pronte alla verità per Bahar

Nella puntata de La forza di una donna di venerdì 3 ottobre, Ceyda e Yeliz arriveranno a casa di Bahar per aspettare il resto della famiglia e parlare di Sarp. Le due amiche noteranno una forte tristezza negli occhi di Bahar e chiederanno spiegazioni. "Ho lasciato Arif", dirà la donna trattenendo a stento le lacrime. "Nisan ha pianto nella sua macchina quando ha saputo delle nozze". Il discorso sarà interrotto dall'arrivo di Hatice che inizierà a mettersi ai fornelli per la serata e poco dopo arriveranno anche i bambini con Enver.

Nisan sarà entusiasta perché a breve sua madre saprà che Sarp è vivo e chiederà di poter invitare anche la zia Sirin. Hatice, però, dirà alla bambina che la zia ha molte lezioni e non può stare con loro.

Perché Sirin ha comprato il telefono?

Nelle puntate precedenti, Sirin è andata a vivere da Suat dopo l'ennesimo litigio con Enver e Hatice. Questa volta, Piril ha detto che Sirin è l'amante di Suat e ha mostrato le sue foto a letto con Sarp. Enver non ha potuto sopportare una simile vergogna e ha cacciato sua figlia. Dopo qualche giorno, però, Hatice è andata a bussare alla villa di Suat per chiedere a Sirin di tornare a casa e lei ha accettato. Mentre la ragazza dormiva, Hatice ed Enver hanno rubato il telefono di Sirin e lo hanno distrutto con una pietra. Lo scopo dei coniugi era eliminare le foto compromettenti di Sirin e scongiurare il pericolo che Bahar le vedesse.