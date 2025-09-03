Suat e Piril mentiranno a Sarp quando tornerà a casa nella puntata de La forza di una donna di martedì 9 settembre: "Julide voleva eliminare i tuoi figli".

Le anticipazioni rivelano che Suat e Piril nasconderanno a Sarp la morte di sua madre. I due diranno che Julide era ubriaca e che ha tentato di togliere la vita ai gemelli.

Suat spiegherà che Leyla ha salvato la vita ai bambini e che Julide si è data alla fuga. In realtà, gli uomini di Suat hanno fatto sparire il corpo della donna prima dell'arrivo di Sarp.

Piril vedrà Julide precipitare in piscina priva di vita

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Piril vedrà Julide precipitare nella piscina, priva di vita. Per la moglie di Sarp saranno momenti di panico e la prima cosa a cui penserà sarà chiamare suo marito per dirgli cosa sia successo.

Nel frattempo, Sarp sarà nel parcheggio dell'ospedale, deciso ad andare a trovare Enver. Quando l'uomo sentirà la vice terrorizzata di Piril capirà subito che è successo qualcosa di grave ma non riuscirà a capire di cosa si tratti. Suat, infatti, interromperà la chiamata e impedirà a sua figlia di parlare con Sarp che proverà inutilmente a richiamare.

L'uomo si metterà in macchina e correrà verso la villa, temendo che sua moglie sia in pericolo.

Suat farà calmare Piril e ordinerà ai suoi uomini di far sparire in fretta il corpo di Julide prima del ritorno di Sarp.

Poi, concorderà con Piril, una versione credibile per giustificare il tono allarmato della telefonata di poco prima. "Fidati di me, mi occuperò di tutto io", dirà Suat a sua figlia mentre il corpo di Julide sarà portato via. "Ci sono delle bottiglie di liquore nella sua stanza", dirà Suat, "se dici la verità il tuo matrimonio finirà". Quando Sarp arriverà alla villa, non ci sarà alcuna traccia di Julide, ma Piril sarà in preda ad una crisi.

Sarp allarmato dalla telefonata di Piril

Nella puntata de La forza di una donna di martedì 9 settembre, Sarp abbraccerà Piril e le chiederà il motivo del suo pianto.

Suat prenderà subito in mano la situazione: "Sarp, non preoccuparti, i gemelli stanno bene", gli dirà con tono rassicurante. L'uomo proseguirà il suo racconto inventando una versione completamente diversa dalla realtà dei fatti. "Julide era ubriaca", dirà, "voleva eliminare i tuoi figli ma Leyla è intervenuta in tempo e lei è fuggita".

Sarp correrà dai suoi figli e con loro vi troverà un dottore che gli spiegherà che i bambini non hanno subito conseguenze. In camera ci sarà anche Leyla che confermerà la versione di Suat. Per Sarp sarà una grande delusione pensare a sua madre in quello stato, ma ci crederà perché la donna da tempo aveva problemi di dipendenza dall'alcol.

Suat pronto a tutto per difendere il suo segreto

Nelle puntate precedenti, Julide ha dato un bel po' di problemi a Piril e a Suat.

La donna è andata a vivere con suo figlio Sarp e questo ha creato non poca tensione. Piril, infatti, ha vissuto nella paura che Julide potesse raccontare a Sarp che Bahar è viva. Pur di impedire che questo accadesse, Piril ha regalato i suoi orecchini a Julide che ha iniziato a pretendere sempre di più.

La madre di Sarp è andata a casa di Bahar e al suo ritorno ha minacciato Piril chiedendo di comprarle una cosa. Le richieste di Julide sono diventate insostenibili e la donna ha chiesto aiuto a suo padre per risolvere la situazione.

Piril, tuttavia, non avrebbe mai immaginato che Suat si sarebbe sbarazzato di Julide nel peggiore dei modi.

Il loro segreto adesso è al sicuro? Non proprio, perché Enver ha già dimostrato di voler parlare con Sarp. L'uomo ha incontrato il marito di Bahar, ma non ha fatto in tempo a dirgli che la sua famiglia è viva, perché gli uomini di Suat glielo hanno impedito.

Dopo l'inseguimento, Enver è stato colpito da un infarto e Munir è andato in ospedale per eliminarlo. Solo un caso ha salvato la vita a Enver: un medico è arrivato nella stanza un attimo prima e ha evitato la tragedia.