Jale sconvolgerà Bahar nella puntata de La forza di una donna di venerdì 12 settembre:"Sarp è venuto in ospedale".

Le anticipazioni rivelano che Hatice si impegnerà ad aiutare Bahar con il lavoro e la casa e per questo andrà da lei. A far visita alle donne arriverà Jale che per caso dirà a Hatice che un certo Sarp è andato a far visita a Enver ma è dovuto andare via subito. Quando Bahar sentirà il nome di suo marito, sarà decisa a scoprire la verità, anche se Hatice proverà a inventarsi una scusa per spiegarle che sta sbagliando persona.

Enver e Hatice più uniti e innamorati che mai

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Enver accetterà di tornare a vivere con Hatice dopo le dimissioni dall'ospedale. La donna prometterà a suo marito che si prenderà cura di Bahar e che darà una mano anche nella produzione delle camicie fino a quando lui non si sarà ripreso. Questo scatenerà una forte gelosia in Sirin, ma Hatice non si curerà della sua scenata e per la prima volta ignorerà le folli richieste di sua figlia per aiutare Bahar. La donna andrà a casa da Ceyda e Yeliz per mettersi subito al lavoro con le camicie, Bahar sarà a letto, molto debilitata dalla sua malattia e Hatice scoppierà a piangere. A farle forza sarà sua figlia che pur di non vederla in quello stato si sforzerà di alzarsi e raggiungere le ragazze per iniziare a lavorare.

Nel frattempo, Enver resterà a casa con Sirin e riceverà da sua moglie aggiornamenti su come procede la produzione delle camicie. L'uomo sarà molto soddisfatto e il tono della sua voce, felice di salutare i nipotini, infastidirà molto Sirin che farà fatica a tenere a freno la gelosia. Appena suo padre finirà la telefonata, la ragazza lo rimprovererà per le troppe attenzioni nei confronti di Bahar, i bambini, Ceyda e Yeliz, ricordandogli che con loro non ha alcun legame di sangue.

La visita di Jale sconvolgerà Bahar

Nella puntata de La forza di una donna di venerdì 12 settembre, a casa di Bahar regnerà la serenità. Hatice e Ceyda andranno a comprare qualcosa per la cena e al resto della famiglia si uniranno anche Musa con suo figlio per trascorrere delle ore in compagnia.

L'atmosfera sarà interrotta dall'arrivo di Jale che saluterà Hatice sulla porta e le ricorderà che qualcuno è andato in ospedale per far visita a Enver. La dottoressa spiegherà che il visitatore non ha fatto in tempo ad andare da suo marito perché ha avuto un contrattempo ed è dovuto scappare. Jale si troverà sulle scale quando ricorderà il nome dell'uomo: "Era Sarp", dirà gelando Bahar, "Sarp è venuto in ospedale". Quest'ultima ricorderà che Doruk le ha detto di aver visto suo padre nel parcheggio e sarà presa dall'ansia. Bahar sarà decisa a scoprire a tutti i costi se quell'uomo era suo marito e Hatice proverà a salvare la situazione. La donna dirà a sua figlia che Sarp è il nome del figlio del fruttivendolo che tiene molto a Enver.

Bahar correrà a casa del fruttivendolo per verificare che quello che sua madre le ha detto è vero. Per fermarla, Hatice telefonerà a Sirin e chiederà disperatamente il suo aiuto.

Perché Bahar non può sapere che Sarp è vivo?

Nelle puntate precedenti, Enver è stato ricoverato in ospedale e i suoi cari sono andati a trovarlo. In questa occasione, Doruk nel parcheggio ha incontrato Sarp e lo ha riconosciuto subito: "Papà", ha detto. L'uomo ha guardato a lungo Doruk e gli ha sorriso, ma lui non ha capito che era suo figlio perché non lo aveva mai visto. Sarp si è limitato a sorridere a Doruk che è andato via con Arif. Per il momento, tutti si stanno impegnando a nascondere Bahar che Sarp è vivo per evitare forti emozioni. La donna è ancora molto malata e fino a quando non si sottoporrà al trapianto di midollo osseo bisognerà proteggerla in tutti i modi.