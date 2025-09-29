Le anticipazioni de La forza di una donna, inerenti alle puntate in onda mercoledì 1 e giovedì 2 ottobre, si concentrano su Sarp. Il marito di Bahar verrà messo al corrente da Munir che Nezir ha messo sotto sorveglianza l'abitazione in cui vive Bahar e i suoi figli. Nel mentre, Enver e Hatice riusciranno ad impossessarsi del telefono di Sirin, il loro obiettivo sarà quello di distruggere il dispositivo. Invece Arif dovrà affrontare una crisi di pianto di Nisan, la bambina continuerà a non accettare la figura di un altro uomo che non sia suo padre al fianco di sua madre.

Munir avverte Sarp: Nezir è sulle sue tracce

Munir scoprirà che Nezir ha iniziato a sorvegliare la casa in cui vive Bahar e i bambini e correrà a dirlo a Sarp. Quest'ultimo si sentirà braccato, e cercherà di trovare al più presto una soluzione per salvaguardare la sua famiglia, ormai in serio pericolo a causa del suo nemico. Bahar non essendo a conoscenza della delicata situazione continuerà a svolgere la sua routine. Munir consiglierà a Sarp di stare lontano dall'abitazione della sua prima moglie, per non cadere nella trappola di Nezir.

Sarp nonostante il suo malessere interiore, cercherà di farsi forza, mettendo al primo posto i suoi affetti più cari.

Enver e Hatice si impossessano del cellulare di Sirin

Sirin avrà un solo obiettivo: quello di mandare all'aria la storia d'amore tra Bahar e Sarp con delle foto che ha scattato mentre l'uomo era in sua compagnia. Enver e Hatice verranno a conoscenza del piano diabolico di loro figlia e decideranno di intervenire. Il padre della ragazza, con la complicità di sua moglie, riuscirà ad impossessarsi del cellulare in cui sono presenti le immagini e non riuscendo ad eliminarle, distruggerà il dispositivo. Infine per accertarsi che il cellulare non funzioni più, lo immergerà nell'acqua.

Nel frattempo Arif accompagnerà Nisan e Doruk a scuola, la bambina durante il tragitto scoppierà in lacrime, esternando il suo malessere.

Nisan non riuscirà ad accettare la figura di Arif nella sua vita, al fianco di sua madre vorrebbe Sarp, il suo vero padre.

Cambio programmazione Mediaset: episodi de La forza di una donna ridotti

Mediaset dal 30 settembre 2025 apporterà alcune modifiche di palinsesto. Il cambio programmazione riguarderà anche La forza di una donna. Gli episodi della soap opera andranno in onda nello slot orario che va dalle 16:05 alle 16:25. Per quanto riguarda l'appuntamento con il sabato, non ci sarà invece alcuna variazione, la soap andrà regolarmente in onda con puntate speciali della durata di due ore che andranno in onda dalle 14:35 alle 16:30.