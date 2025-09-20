Nelle puntate turche de La forza di una donna in programma prossimamente su Canale 5, Nisan e Doruk rimarranno sconvolti quando scopriranno che loro padre Sarp ha una seconda famiglia. I bambini faranno la conoscenza dei loro fratellastri quando Piril li porterà al rifugio dove si sono nascosti per scappare da Nezir.

Sarp salva Bahar, Nisan e Doruk da Nezir

Nezir ordinerà ai suoi uomini di sequestrare Bahar e i suoi bambini per attirare Sarp in una trappola. Piril si farà sopraffare dai rimorsi di coscienza quando apprenderà le intenzioni del malintenzionato.

La donna avviserà immediatamente suo marito che giungerà al quartiere di Tarlabasi per salvare Bahar, Nisan e Doruk. L'uomo porterà la sua prima famiglia in un posto sicuro grazie alla complicità di Munir. Nel frattempo gli uomini di Nezir terranno in ostaggio Hatice, Ceyda e Yeliz, che proverà a ribellarsi innescando una rissa con uno di loro. Nel parapiglia, la donna verrà colpita da un proiettile all'altezza del cuore che provocherà la sua morte.

Nisan e Doruk scoprono di avere dei fratellastri

Dalle anticipazioni della serie tv turca si apprende che Bahar apparirà diffidente nei confronti di Sarp, reo di aver messo in pericolo la vita di tutti i suoi cari. L'uomo cercherà di nascondere alla prima moglie quanto è accaduto a Yeliz.

L'impresa si rivelerà più difficile del previsto poiché la protagonista pretenderà di sentire la sua famiglia.

Nel frattempo, Piril accuserà così tanto l'assenza di Sarp da far credere a Munir che si trovi in pericolo. La donna si presenterà al rifugio con i due gemelli e la tata Leyla. Nisan e Doruk rimarranno spiazzati quando incontreranno la seconda famiglia del loro padre. Allo stesso tempo, Sarp telefonerà ad Enver per chiedergli di tenere la bocca cucita sulla morte di Yeliz con Bahar perché altrimenti si precipiterebbe a Tarlabasi per stare accanto a Ceyda.

Sarp ha incontrato Nisan e Doruk in ospedale

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda a fine settembre su Canale 5, Sarp ha incontrato Enver, che gli ha confermato che la sua prima famiglia non è morta in un incendio come gli avevano fatto credere per diversi anni.

Il sarto ha consigliato all'ex genero di non andare in ospedale, rivelandogli che Bahar è molto malata. Durante il confronto, Enver ha ricevuto una telefonata da Hatice, che lo ha messo al corrente del peggioramento delle condizioni di Bahar.

Sarp ha raggiunto l'ospedale dove ha incontrato Nisan e Doruk. L'incontro è durato a poco a causa della presenza di un complice di Nezir che l'ha costretto a scappare.

Doruk ha sospettato che il ritorno del padre fosse solo un sogno a differenza di Nisan, che non ha rivelato la verità a sua madre Bahar, ricoverata in ospedale in gravi condizioni.