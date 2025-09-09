Le trame delle puntate turche de La forza di una donna in programma prossimamente su Canale 5 rivelano che Sarp si introdurrà nell'appartamento di Bahar Cesmeli nonostante sia ricercato dagli uomini di Nezir per aver ucciso Mert. Le anticipazioni rivelano inoltre che l'uomo riuscirà a incontrare la prima moglie sotto gli occhi del rivale Arif.

Sarp scopre che Nezir lo sta cercando per aver tolto la vita a Mert

Bahar vincerà l'anemia aplastica grazie alla donazione di midollo da parte di Sirin, che nel frattempo farà una proposta indecente a Sarp.

Quest'ultimo, intanto, scoprirà che Nezir lo sta cercando per aver ucciso suo figlio Mert. La situazione si complicherà ulteriormente quando Sarp apprenderà da Munir che Azmi ha preso un appartamento nel quartiere di Tarlabasi, dove abitano Bahar, Nisan e Doruk. L'uomo deciderà ugualmente di uscire allo scoperto consapevole dei rischi che sta correndo. Una volta corrotto uno degli uomini di Azmi, Sarp riuscirà a introdursi nell'appartamento della prima moglie, appena dimessa dall'ospedale.

Bahar riabbraccia il marito sotto gli occhi di Arif

Stando agli spoiler, Bahar rimarrà senza parole quando vedrà Sarp. La donna correrà ad abbracciare il marito sotto gli occhi di Arif, profondamente deluso per la fine della loro storia d'amore.

Sarp pregherà Bahar di stare molto attenta perché alcuni uomini potrebbero avvicinarla. In questa circostanza, l'uomo abbraccerà nuovamente Doruk e Nisan, per poi fuggire nuovamente da Nezir. Bahar avrà la conferma che suo marito è ancora vivo anche se all'oscuro che si sia fatto una nuova vita al fianco di Piril, dalla quale ha avuto due gemelli.

Julide è stata ritrovata priva di vita all'interno di una piscina

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda ad inizio settembre su Canale 5, Enver ha chiesto ad Hatice di aiutare Bahar, Ceyda e Yeliz a terminare l'ordine di camice, lavorando di notte nel laboratorio di Sema.

Sarp, invece, si è recato in ospedale per parlare con Enver ma nel parcheggio è stato riconosciuto da Doruk, che l'ha chiamato papà.

Il bambino ha convinto la sorella Nisan che il loro padre è tornato. Allo stesso tempo, Munir ha provato ad assassinare il sarto per evitare che parlasse con Sarp.

Julide, intanto, è stata ritrovata priva di vita all'interno della piscina dell'abitazione di Piril. Quest'ultima è apparsa angosciata per la morte della suocera ed ha chiesto aiuto a suo padre Suat, che ha preso in mano la situazione, raccontando a Sarp una serie di bugie.