Le trame delle puntate de La forza di una donna in onda prossimamente anche in Italia rivelano che accadrà un momento a lungo atteso dai telespettatori. La popolare dizi arriverà ad un punto di svolta quando Sarp deciderà di andare da Bahar ad avvertirla del pericolo che corre con gli uomini di Nezir. L'uomo finalmente si presenterà alla porta dell'ex moglie. I due si incontreranno e Bahar ne sarà felice. Tutto avverrà sotto gli occhi turbati di Arif.

Anticipazioni La forza di una donna: gli uomini di Nezir spiano Bahar

Nelle prossime puntate de La forza di una donna in onda su Canale 5 la verità su Sarp sarà sempre più vicina a venire a galla.

L'uomo, che starà continuando ad osservare Bahar da lontano dopo avere promesso ad Enver di non rivelare alla donna la sua esistenza, ad un certo punto capirà di non potersi più nascondere. Soprattutto perché il pericolo incomberà su Bahar e i bambini. Gli uomini di Nezir, infatti, si faranno sempre più minacciosi. La situazione precipiterà quando Munir andrà da Sarp per informarlo che gli scagnozzi del potente boss hanno iniziato a monitorare la casa di Bahar e i movimenti suoi e dei suoi figli. Gli racconterà in particolare di due malviventi, uno è riuscito a corromperlo, ma l'altro è un assassino impossibile da "comprare". Sarp inizierà a temere il peggio per l'ex moglie e i bambini.

Sarp e Bahar si riabbracciano

Sarp capirà che il momento tanto atteso dovrà accadere. Soprattutto perché si rivelerà per la sicurezza di Bahar e dei bambini che è messa in pericolo dagli uomini del losco Nezir. Dunque, prenderà tutto il suo coraggio e deciderà di andare a trovare Bahar per avvertirla del pericolo che corrono lei e i suoi figli. L'uomo salirà le scale del palazzo e suonerà alla porta dell'appartamento. La donna aprirà e si ritroverà di fronte l'ex marito che credeva morto. Pietrificata davanti all'uomo, poi si lascerà andare ad un grande abbraccio. I due piangeranno e si stringeranno forte. Nel frattempo arriverà Arif che assisterà basito all'abbraccio tra i due. Il mondo crollerà addosso al barista che deciderà di andarsene.

"Sei vivo?", chiederà Bahar a Sarp. L'uomo annuirà. Il loro incontro però non potrà durare a lungo, perché ogni minuto in più che rimane comporta un rischio. Gli uomini di Nezir potrebbero scoprire che è in quella casa. Poco prima di andarsene, Bahar confermerà a Sarp che Doruk è suo figlio, il bambino che aspettava quando lui è scomparso.

Doruk vede suo padre Sarp per la prima volta

Nelle puntate de La forza di una donna già trasmesse in Italia Doruk e Nisan si trovano in ospedale insieme a Bahar perché Enver si è sentito male ed è stato ricoverato con urgenza. Mentre il bambino si trova da solo con Arif fa uno strano incontro. Il piccolo vede fuori dall'ospedale suo padre Sarp che, nel frattempo, è venuto lì per conoscere le condizioni di salute del povero Sarikadi.

Il bambino non ha mai conosciuto il suo papà ma lo ha sempre visto ritratto in foto, perciò riconosce il suo volto. Sicuro di ciò che ha visto, corre dalla madre e le dice di avere incontrato il genitore.