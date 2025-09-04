Sirin farà litigare Enver con Hatice nelle prossime puntate de La forza di una donna: "Mamma ti ha mentito, ha preso i soldi di Sarp", dirà a suo padre facendolo andare su tutte le furie.

Sirin vorrà vendicarsi di sua madre per averla rimproverata e rivelerà il suo segreto a Enver. Quest'ultimo, deluso dalla bugia di sua moglie, andrà via di casa senza darle possibilità di spiegarsi. Hatice rincorrerà Enver per strada in ciabatte, incurante dei vicini curiosi, ma non riuscirà a raggiungerlo.

I sensi di colpa di Sarp nei confronti della sua famiglia

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che nelle prossime puntate Sarp si sentirà profondamente in colpa nei confronti di Bahar. Appena la donna guarirà grazie al trapianto, Sarp correrà ad abbracciare lei e i bambini con la promessa di tornare presto da loro. I buoni propositi di Sarp, tuttavia, incontreranno grossi ostacoli perché Nezir aspetterà un suo passo falso per catturarlo e vendicarsi di lui. L'uomo confiderà a Piril i suoi sensi di colpa: "Sono così poveri", dirà pensando a Bahar. La figlia di Suat fingerà di comprendere le ragioni di suo marito e gli starà accanto nonostante il dolore di dover competere con il suo passato.

Sarp deciderà di andare a casa di Enver e Hatice offrendo loro del denaro da dare a Bahar e i bambini per aiutarli economicamente. Il sarto caccerà l'uomo in malo modo dicendo di non avere bisogno della sua elemosina, ma Hatice non sarà d'accordo con suo marito. La donna chiamerà Sarp quando andrà via e accetterà i suoi soldi di nascosto. Enver sarà tenuto all'oscuro di tutto e Hatice gli dirà di aver avuto una buonuscita dal vecchio datore di lavoro. Sirin, tuttavia, capirà subito che sua madre ha mentito e ruberà i soldi dal nascondiglio.

Sirin inizierà a spiare i suoi genitori per conto di Suat

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Hatice continuerà a nascondere a Enver di aver preso i soldi di Sarp. Quando si accorgerà che il denaro manca, la donna non potrà confidarsi con suo marito e proverà ad evitare le spese che lui richiederà, sperando di ritrovare al più presto la busta con i soldi.

Nel frattempo, Sirin continuerà a fare acquisti e il denaro rubato ad Hatice non sarà la sua unica fonte di guadagno. La ragazza, infatti, sarà complice di Suat e in cambio delle sue informazioni riceverà molti regali. Tutto questo finirà quando Hatice leggerà sul telefono di Sirin i messaggi del padre di Piril e capirà il suo inganno. "Ci stai spiando", urlerà Hatice a sua figlia esigendo una spiegazione. Sirin si vedrà con le spalle al muro e non saprà cosa dire, visto che non potrà negare le parole scritte sul suo telefono. La ragazza implorerà sua madre di non urlare per evitare che Enver senta tutto, ma lui entrerà nella stanza per capire cosa stia succedendo. Hatice non se la sentirà di dire a suo marito che Sirin è la spia di Suat, quindi si limiterà a dire che l'aveva rimproverata perché la ragazza è la sua amante.

Quando vedrà suo padre scagliarsi contro di lei, Sirin si vendicherà di Hatice: "Mamma ti ha mentito, ha preso i soldi di Sarp a tua insaputa", dirà la ragazza. L'attenzione di Enver si sposterà su sua moglie e l'uomo andrà via di casa, infuriato per l'ennesima bugia di sua moglie. Hatice lo seguirà disperatamente per strada, ni ciabatte e incurante della curiosità dei vicini, e lo pregherà di tornare indietro. Enver, però, sarà troppo deluso.

La telefonata di Sirin ha messo a rischio la vita di Enver

Nelle puntate in onda in Italia, Sirin ha telefonato a Suat per avvertirlo che Enver avrebbe incontrato Sarp. La ragazza con questo gesto ha dato inizio alla sua collaborazione con il padre di Piril, ma ha anche messo in grave pericolo la vita di Enver.

Quest'ultimo, infatti, è andato all'incontro con Sarp e quando sono arrivati gli uomini di Suat è stato costretto a fuggire. La situazione è stata insostenibile per Enver che, a causa dello sforzo fisico e del grosso spavento, ha avuto un infarto ed è finito in gravi condizioni in ospedale. Se Suat ha impedito che Enver dicesse a Sarp che la sua famiglia è viva è stato tutto merito di Sirin.