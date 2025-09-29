Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Cesmeli sarà convinto che Nezir abbia ucciso Doruk. L’uomo, già al limite per le minacce contro Bahar, Piril e i figli, vivrà momenti di terrore quando vedrà il piccolo nelle mani del suo nemico giurato nel roseto.

Nezir spingerà Sarp al suicidio

Nezir porterà Sarp al limite. Avrà già avuto l’occasione di ucciderlo e concludere la sua vendetta, ma non lo farà. Gli avrà preparato qualcosa di molto peggiore. "Supplicherai che ti uccida", gli annuncerà con un ghigno.

La grande preoccupazione di Sarp sarà che Bahar, Piril o uno dei suoi figli possano subire delle conseguenze, visto che si trovano nelle mani di Nezir, che li ha sequestrati proprio per portare a termine il suo piano di vendetta contro Sarp, che ha ucciso suo figlio Mert.

Nezir lo rassicurerà solo a metà: gli dirà che non farà del male alle donne, ma aggiungerà con crudeltà che sui bambini non gli potrà promettere nulla. In preda alla disperazione, rinchiuso con Munir, Sarp penserà persino al suicidio: crederà che solo così ogni piano di vendetta di Nezir perderà senso e le persone che ama vengano liberate.

Il lato paterno nascosto di Nezir emergerà con Doruk

Dietro la sua facciata da uomo spietato, però, Nezir nasconderà un lato paterno, soffocato dalla morte di suo figlio Mert. E proprio l’arrivo di Doruk nella sua villa lo farà vacillare. Il bambino riuscirà a toccare corde nascoste, mostrando di saper intravedere un’umanità sepolta in quell’uomo crudele. Di fronte a Bahar e Nisan, Doruk lo difenderà sostenendo che "è triste, ma non cattivo".

Un legame speciale tra Nezir e Doruk nel segno di Mert

Tra Nezir e Doruk nascerà un legame particolare. L’uomo vedrà nel piccolo il riflesso di Mert bambino, mentre Doruk coglierà gesti che lo avvicineranno a lui. A tal punto che Nezir, durante una cena a due, deciderà di mostrargli il suo roseto, un luogo che per lui ha un valore intimo. Sarà pronto perfino a insegnargli l’arte del giardinaggio, proprio come aveva fatto con Mert.

Il macabro gioco delle carte metterà Doruk in pericolo

Ma sotto questo piano si nasconderà una verità crudele. Sarp sarà costretto ad assistere a distanza a tutto tramite un cellulare. Quella che sembrerà una scena innocente diventerà ai suoi occhi un incubo. Tutto si colorerà della minaccia già lanciata da Nezir con il macabro gioco delle carte, quello con cui gli ha fatto scegliere a quale dei suoi figli fare del male e la sorte ha fatto uscire la carta di Doruk.

Sarp vedrà Nezir bendare Doruk e impugnare un paio di enormi cesoie. La sua mente correrà più veloce della realtà: crederà che suo figlio stia per morire e, successivamente, che Nezir l'abbia fatto fuori.