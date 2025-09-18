Nelle puntate della soap Tv La forza di una donna in onda su Canale 5 dal 22 al 27 settembre, Bahar farà ritorno a casa dopo il trapianto e, in questa occasione, la piccola Nisan vorrà rivelare alla madre che Sarp è vivo.

I nonni riusciranno però a convincere la nipote ad attendere ancora prima di svelare la verità, il tutto considerato che Bahar dovrà riposare per riprendersi dopo l'intervento.

Bahar torna a casa dopo il trapianto: anticipazioni 22-27 settembre

Le trame della soap opera turca riprenderanno dal momento in cui Bahar verrà sottoposta al trapianto di midollo osseo.

La cosa è stata possibile grazie alla donazione di Sirin, che si è presentata in ospedale dopo essere stata convinta da Sarp a salvare la sorella.

L'intervento riuscirà e la dottoressa Jale sarà sicura che il paziente riuscirà a sconfiggere l'anemia aplastica. Gli esami medici sembreranno confermare la regressione della malattia e questa notizia farà felice non solo Bahar ma anche tutti i suoi cari.

Sarp sarà deciso a vedere Bahar e si recherà in ospedale ma Ceyda glielo impedirà. Dopo alcuni giorni di recupero, Bahar verrà dimessa e potrà fare ritorno a casa. Intanto gli uomini di Nezir andranno alla casa sul lago e uccideranno le guardie di sicurezza di Piril. Sarp, tornato a casa, non trovando nessuno, avrà timore che Piril e i gemelli siano stati rapiti o addirittura uccisi.

Piril in realtà, è riuscita a fuggire con i figli.

Nisan vuole dire alla madre che Sarp è vivo

La figlia di Suat si presenterà poi da Enver ed Hatice raccontando loro che Sirin ha avuto una relazione sia con Sarp che con suo padre.

Enver, sconvolto dalla notizia, si sentirà male. Bahar, al suo rientro a casa, verrà accolta con tanta emozione da tutti i suoi cari. La piccola Nisan sarà pronta a raccontare alla madre la verità su Sarp ma Hatice ed Enver riusciranno a convincerla a rimandare per permettere a Bahar di riprendersi dopo il trapianto.

Nezir vorrà far uscire Sarp allo scoperto e seguirà il consiglio di Azmi, che prenderà in affitto un appartamento vicino a quello della figlia di Hatice e Enver per tenerla sotto sorveglianza.

Piril tornerà poi da Sarp e scoprirà quanto accaduto alla casa sul lago.

La forza di una donna raggiunge il 26% di share

Continua il successo della serie La forza di una donna che, dal fine settimana del 13 e 14 settembre, va in onda anche nel weekend oltre che nei giorni feriali.

Mediaset ha deciso di puntare sulla dizi turca per riempire il palinsesto e la scelta è stata azzeccata visto che le vicende di Bahar riescono a catturare giornalmente l'attenzione di 2 milioni di telespettatori per uno share che, nel pomeriggio del 17 settembre, ha raggiunto il 26%.