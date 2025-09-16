Le anticipazioni delle puntate de La forza di una donna, in onda da lunedì 22 a domenica 28 settembre su Canale 5, rivelano che Enver soffrirà dopo aver scoperto la relazione tra Sirin e Suat.

Nisan e Doruk, invece, saranno felici di riabbracciare la madre Bahar, pronta a essere dimessa dall'ospedale.

Enver accusa uno svenimento dopo aver scoperto che Sirin ha una storia con Suat

Hatice scoprirà che Sirin ha un nuovo compagno che le regala vestiti e denaro. Avrà un confronto con Enver su alcuni oggetti ritrovati a casa.

Sarp cercherà di raggiungere Bahar in clinica, ma verrà fermato da Ceyda.

Allo stesso tempo, Piril nasconderà i gemelli al sicuro dopo che un comando armato, capeggiato da Nezir, si introdurrà nella sua abitazione. Sarp scoprirà che le guardie del corpo della moglie sono decedute in un conflitto a fuoco con gli uomini del padre di Mert. L'uomo crederà che Piril e i gemelli siano stati rapiti da Azmi. In realtà, la donna raggiungerà l'abitazione di Enver e Hatice in cerca di Sirin. Piril racconterà loro che la giovane ha una relazione con Suat. Enver accuserà un mancamento alla scoperta delle malefatte della figlia.

Ceyda rimane vicina a Bahar

Enver crederà che sia giusto che Bahar sappia che Sarp è ancora vivo. L'intenzione dell'uomo non sarà condivisa da Arif, che temerà di perdere la donna.

Ceyda rimarrà vicina a Bahar, che si preparerà a tornare a casa dopo essere stata sottoposta al trapianto di midollo. Nisan e Doruk attenderanno con ansia la dimissione della madre dall'ospedale. La bambina vorrà rivelare la verità su Sarp a Bahar, ma verrà fermata da Enver.

Piril tornerà a casa da Sarp, dove scoprirà della tragedia che ha coinvolto la casa sul lago, mentre la dottoressa Jale rifiuterà Ceyda come babysitter di Bora.

Sarp ha trovato il corpo di Julide nelle tombe finte di Bahar, Nisan e Doruk

Nelle puntate de La forza di una donna andate in onda a metà settembre su Canale 5, Sarp è tornato da Enver per avere un confronto con lui, ma è stato fermato da Yeliz. Si è poi imbattuto nel piccolo Doruk e, sconvolto dall'incontro, si è recato al cimitero.

Sarp ha scavato nelle tombe finte di Bahar, Nisan e Doruk, trovandoci il corpo di sua madre Julide. L'uomo ha capito che la sua prima famiglia è ancora viva.

Suat organizza una cena con Yesim, che solleva sospetti sulle vere condizioni di Nezir. L’uomo, furente, caccia Piril insieme ai bambini. In chiusura, Suat riceve la visita del genero, apparso completamente sconvolto.