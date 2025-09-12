La nuova settimana di programmazione della soap tv La forza di una donna che va dal 15 al 21 settembre vedrà Sarp scoprire con sgomento che Bahar e i suoi figli sono ancora vivi e che la prima moglie è gravemente malata. L'uomo si recherà in ospedale dove riuscirà a riabbracciare finalmente Nisan e Doruk. Bahar, ignara di tutto, sarà in attesa del trapianto di midollo che potrebbe sarvatle la vita. Sirin, l'unica donatrice compatibile, verrà convinta da Sarp ad aiutare la sorellastra.

Sarp ha la conferma che Bahar e i figli sono vivi

Le condizioni di Bahar continueranno a peggiorare e Jale dirà a Hatice che la figlia avrà bisogno urgente del trapianto.

Sirin però, sarà ancora irrintracciabile. Sarp invece, busserà alla porta di Enver ma lui e Hatice non saranno in casa. L'uomo vedrà sul retro Doruk e riconoscerà in lui lo stesso bambino che lo aveva chiamato papà nel parcheggio dell'ospedale. Sarp comincerà a sospettare che sia davvero suo figlio e che quindi anche Bahar e Nisan siamo ancora vivi. Ne avrà la conferma quando andrà al cimitero per aprire le tombe. I corpi della moglie e dei figli non ci saranno ma con sorpresa, vi troverà sepolto quello della madre Julide. Sarp andrà quindi da Suat e lo aggredirà accusandolo di aver ucciso la madre ma anche di avergli tenuto nascosto il fatto che Bahar e i suoi figli sono ancora vivi.

Nisan e Doruk riabbracciano il loro papà

Enver e Hatice cercheranno di evitare che Sarp si possa avvicinare a Nisan e Doruk ma l'impresa sarà ardua. Alla fine Enver sarà costretto a dire a Sarp che Bahar è molto malata e che rivederlo potrebbe peggiorare la sua già delicata situazione clinica. Arif, intanto, andrà da Bahar in ospedale e le chiederà di sposarlo. Proprio in questo frangente la donna avrà un nuovo malore. Sarp riuscirà ad abbracciare Nisan e Doruk in clinica ma non riuscirà a vedere Bahar. L'incontro tra i bambini e il loro papà sarà un momento molto emozionante. Successivamente, Sarp scoprirà che Sirin è l'unica persona che potrebbe salvare la vita a Bahar. L'uomo chiederà quindi a Piril di aiutarlo a scoprire dove si nasconde la sorellastra di Bahar e la moglie lo condurrà a casa di Suat.

Qui ci sarà un confronto tra Sarp e Sirin con l'uomo che supplicherà la donna di donare il midollo osseo a Bahar. Lei accetterà ma in cambio vorrà qualcosa da Sarp.

La forza di una donna in onda anche nel weekend

La serie tv La forza di una donna, il cui titolo originale è Kadın, va in onda da lunedì 3 giugno 2025 nel pomeriggio di Canale 5. Inizialmente trasmessa dal lunedì al venerdì, dal secondo weekend del mese di settembre andrà in onda anche il sabato e la domenica pomeriggio occupando lo slot orario che va dalle 14:30 alle 16:30, facendo da traino alle prime puntate stagionali di Verissimo di Silvia Toffanin.