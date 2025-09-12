Le anticipazioni delle prossime puntate de La forza di una donna, in onda su Canale 5, rivelano che Arif vivrà momenti di grande paura quando verrà picchiato e rapito dai nemici di Sarp Cesmeli, giunti nel quartiere di Tarlabasi.

Sarp rivela a Bahar di essere in pericolo per colpa di un nemico

Tutto inizierà quando Nezir scoprirà che è stato Sarp a uccidere suo figlio Mert circa cinque anni prima. Chiederà ai suoi uomini di indagare. Nezir scoprirà che Alp si chiama in realtà Sarp ed è stato sposato con Bahar (Özge Özpirinççi), dalla quale ha avuto due bambini.

L'uomo ordinerà ai suoi scagnozzi di prendere in affitto una casa vicino a quella di Bahar per spiare le mosse di Sarp. Quest'ultimo, però, troverà uno stratagemma per introdursi nell'appartamento di Bahar grazie alla complicità di Munir. Bahar resterà sconvolta quando si troverà faccia a faccia con suo marito, per poi scoppierà in un pianto dirotto. L'incontro durerà molto poco perché Sarp le rivelerà di essere in pericolo a causa di un nemico.

Arif viene rapito e picchiato dagli uomini di Nezir

Arif vorrà indagare dopo aver visto alcuni uomini di Nezir spiare l'abitazione di Bahar. Noterà uno degli scagnozzi pedinare Nisan (Kubra Suzgun) e Doruk il mattino seguente. Arif non riuscirà ad avvisare Bahar, perché verrà sequestrato, picchiato e lasciato in un bosco svenuto.

Enver si preoccuperà per la scomparsa dell'uomo dopo aver notato una macchia di sangue nel bar dove lavora.

L'emergenza rientrerà quando Arif tornerà a casa, dove racconterà a Enver di non aver capito di essere stato malmenato dai nemici o alleati di Sarp. Nel frattempo, Bahar concederà il perdono ai suoi familiari, amici e allo stesso Arif per averle nascosto la verità su Sarp.

Enver, invece, suggerirà alla figliastra di stare attenta a frequentare Sarp a causa del brutto giro in cui è caduto. La donna continuerà a essere all'oscuro che si è risposato ed è padre di due gemelli.

Bahar ha ribadito a Nisan e Doruk che il loro padre è morto

Nelle puntate de La forza di una donna andate in onda a settembre su Canale 5, Doruk ha chiamato papà Sarp dopo averlo visto in ospedale.

Il bambino non ha fatto altro che ripetere di aver visto il padre nel parcheggio dell'ospedale, in cui è ricoverato suo nonno Enver per un attacco di cuore. Bahar ha preso in mano la situazione quando suo figlio si è risvegliato cercando Sarp. La donna ha dovuto ribadire ai suoi figli che il loro padre è morto molti anni prima.