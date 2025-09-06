Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Ceyda aiuterà Sarp ad avverare il suo più grande desiderio: rivedere Bahar. L’uomo, nonostante i rischi, riuscirà a entrare in ospedale per rivedere la moglie.

Şirin dona il midollo e Bahar torna a sperare

Il miracolo che Bahar attenderà con ansia e che sembrerà non arrivare mai alla fine si compirà. Şirin si farà viva, entrando direttamente nella stanza d’ospedale della sorella, proprio mentre Ceyda starà versando lacrime nel darle l’addio. La vista di Şirin riaccenderà immediatamente la speranza di Bahar, che si alzerà dal letto per abbracciarla come la sua grande salvatrice.

Il lato oscuro di Şirin riemerge in ospedale

Fuori dalla stanza, con gli occhi pieni di lacrime, Sarp ascolterà ogni parola. Sarà tentato di fare qualche passo e affacciarsi per vedere la donna che ama. Una nuova Şirin sembrerà presentarsi in ospedale per salvare Bahar, ma le apparenze, come sempre, inganneranno. Dietro la facciata di sorella premurosa, la sua natura non tarderà a riemergere. Persino dopo l’incontro con il padre, Enver, manterrà quell’aria distaccata e fredda: l’uomo a malapena le rivolgerà attenzione, tutto preso dalla gioia di poter coccolare Bahar.

La donazione di midollo di Şirin si rivelerà un successo. Bahar sarà salva: dovrà solo riposare e recuperare le forze. Il suo sorriso lo dimostrerà chiaramente quando, finalmente, la porta della stanza si aprirà e i familiari potranno intravedere da lontano il suo viso sereno.

Ma il contrasto con la sorella sarà netto: Şirin si risveglierà dall’anestesia con il suo solito malumore, accusando i genitori di preoccuparsi più di Bahar che di lei. Ancora una volta mostrerà il suo lato opposto, quasi oscuro, rispetto alla sorella.

Sarp rischia tutto pur di rivedere Bahar

Intanto Sarp non riuscirà più a resistere. Deciderà di andare in ospedale, incurante del pericolo che lo minaccerà: non gli importerà del rischio legato a Nezir, né dei sentimenti di Piril, né del ricatto di Şirin. Vorrà solo rivedere Bahar, l’unico desiderio che lo sosterrà da quando avrà scoperto che è ancora viva.

Giunto in ospedale, si imbatterà in Ceyda, che si sarà fermata a vegliare l’amica durante la notte.

In un primo momento la donna non vorrà cedere, ma alla fine lascerà spazio al suo cuore. Dopo essersi accertata che Bahar dorma, aprirà la porta e permetterà a Sarp di affacciarsi. Per lui sarà il momento tanto atteso, quello che sognerà da tempo.

Şirin si sente esclusa dalla gioia della sorella

Ma la gioia di Bahar e di Sarp non passerà inosservata. Ancora una volta Şirin si sentirà messa da parte, irritata e gelosa, pur continuando a fingere un ruolo di sorella premurosa. Resterà però una domanda: fino a quando riuscirà a sostenere questa maschera?