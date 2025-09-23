Le trame delle puntate turche de La forza di una donna in programma prossimamente su Canale 5 raccontano che Emre si recherà nel quartiere di Tarlabasi per parlare con Bahar a causa delle sue assenze sul posto di lavoro. Il proprietario della caffetteria incontrerà Ceyda ma lei fingerà un malore per fuggire dall'incontro. La cantante non se la sentirà di parlare col padre di suo figlio Arda, troppo provata per la morte di Yeliz.

Ceyda rivela a Bahar che Emre è il padre di suo figlio Arda

Bahar deciderà di trovare un'occupazione dopo aver superato con successo il trapianto di midollo osseo grazie alla donazione di Sirin.

La protagonista sarà assunta da una piccola caffetteria dopo aver fatto molti colloqui di lavoro. Emre assumerà Bahar come cassiera dopo essere rimasto molto colpito dalla sua triste storia. Ma il primo incontro tra il barista e la protagonista si tingerà di mistero perché Ceyda, presente sulla scena, fuggirà senza dare una spiegazione. Una volta nel quartiere di Tarlabasi, la cantante racconterà a Bahar di conoscere Emre fin da quando era bambina e di essere rimasta incinta di lui. Ceyda ammetterà che il padre di Arda è il proprietario della caffetteria,

Ceyda finge un malore pur di scappare dall'incontro con Emre

Ceyda svelerà che Emre non ha mai saputo di essere diventato papà poiché aveva scoperto di essere incinta quando lui si era trasferito in Germania per seguire i genitori ricchissimi.

Bahar riuscirà a presentarsi al lavoro solo un giorno poiché Sarp la porterà in un rifugio insieme ai piccoli per scappare da Nezir, colui che aveva provato a rapirla per vendicare la morte di Mert.

Emre si recherà nel quartiere di Tarlabasi in cerca di informazioni su Bahar a causa delle sue assenze sul lavoro. Il barista incontrerà Ceyda, che non esiterà ad abbracciare dopo averla riconosciuta. La donna fingerà di non conoscere l'uomo ancora sotto choc per la morte dell'amica Yeliz, uccisa per errore dagli uomini di Nezir. Ceyda fingerà un malore per scappare dall'incontro col padre di suo figlio Arda.

Sarp ha scoperto che le guardie del corpo alla casa sul lago sono morte

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda su Canale 5, Hatice ha chiesto delucidazioni a Sirin sulla provenienza dei nuovi capi d'abbigliamento e del denaro trovato in casa da Enver.

La giovane ha confidato a sua madre di avere un nuovo fidanzato molto ricco che la riempie di regali.

Intanto Sarp ha avuto uno scontro con Ceyda in clinica mentre provava ad incontrare Bahar prima dell'operazione per il trapianto di midollo osseo. Una volta tornato alla casa sul lago, l'uomo non ha trovato la sua seconda famiglia ma solo le loro guardie del corpo morte.