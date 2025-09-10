Le anticipazioni turche de La forza di una donna annunciano brutti momenti in arrivo per Arif Kara. Nelle prossime puntate in onda su Canale 5, il barista verrà sequestrato e picchiato dagli uomini di Nezir, il principale nemico di Sarp. Sarà Enver il primo ad accorgersi della sua scomparsa e darà l’allarme dopo aver trovato tracce di sangue nel bar dove Arif lavora. Inoltre, per Bahar arriverà un momento sconvolgente: si troverà faccia a faccia con suo marito Sarp, che aveva sempre creduto morto.

Arif viene rapito dagli uomini di Nezir

Nezir scoprirà che è stato il marito di Piril a uccidere suo figlio Mert cinque anni prima.

Accecato dalla rabbia, l’uomo mediterà vendetta e deciderà di farla pagare ad Alp. Dopo aver raccolto tutte le informazioni necessarie, Nezir riuscirà a scoprire che il vero nome di Alp è Sarp, portando così alla luce anche l’identità della sua prima moglie, Bahar, e dei figli Doruk e Nisan. Convinto che prima o poi l’assassino di suo figlio si presenterà alla porta della sua famiglia, Nezir ordinerà ai suoi scagnozzi di sorvegliare l’ingresso della casa di Bahar. Ma ci sarà un colpo di scena: Sarp riuscirà a corrompere alcuni uomini del malvivente e a introdursi nell’appartamento della sua ex moglie. Intanto, Arif noterà dei personaggi sospetti aggirarsi nei pressi dell’abitazione dei Cesmeli.

I suoi sospetti si intensificheranno fino a diventare fatali: il barista, dopo aver osservato ulteriori movimenti sospetti, verrà rapito.

Bahar incontra Sarp, Arif viene picchiato

Nel frattempo, Bahar si troverà faccia a faccia con Sarp e, sopraffatta dall’emozione, scoppierà in lacrime. L’uomo, dal canto suo, la metterà in guardia: deve stare attenta, perché è in pericolo. Parallelamente, Enver si presenterà al bar di Arif e farà una scoperta inquietante. Il sarto noterà una chiazza di sangue e darà immediatamente l’allarme. Fortunatamente, Arif riuscirà a tornare a casa, anche se in condizioni pessime: è stato picchiato duramente. Il barista confiderà a Enver di non essere riuscito a capire se i suoi aggressori siano nemici di Sarp o se, al contrario, siano in qualche modo legati a lui.

Intanto, per Bahar arriverà anche il momento di perdonare amici e parenti per averle nascosto la verità su Sarp. Tuttavia, la donna ignora ancora un dettaglio fondamentale: suo marito è sposato con Piril e ha avuto altri due figli.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Arif ha incontrato Sarp

Nelle precedenti puntate de La Forza di una Donna andate in onda su Canale 5, Arif ha incontrato Sarp nel parcheggio dell’ospedale, ma ha fatto finta di niente. Tuttavia, Doruk, che era insieme a lui, ha riconosciuto suo padre, che però non ha capito di trovarsi davanti a suo figlio, convinto che fosse morto in un incendio. Nel frattempo, Enver ha avuto un infarto e ha chiesto ad Hatice di non divorziare.