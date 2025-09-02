Le trame delle puntate turche de La forza di una donna previste prossimamente su Canale 5 raccontano che Sarp si recherà in ospedale insieme ad Enver dopo la scoperta che le condizioni di Bahar sono peggiorate. Il marito di Piril si ritroverà davanti ai suoi bambini Nisan e Doruk, che gli correranno incontro dopo averlo riconosciuto.

Sarp sospetta che Nisan e Doruk siano i suoi figli

Sarp si recherà a casa di Enver per cercare informazioni su Bahar, Nisan e Doruk, che lui credeva fossero morti in un incendio. Durante una visita notturna, l'uomo vedrà Doruk giocare a pallone con la sorella nel retro della casa.

Il marito di Piril riconoscerà quel bambino che poco tempo fa l'aveva chiamato papà davanti all'ospedale. Sarp inizierà a credere che quei due fanciulli siano i suoi figli anche per via della vicinanza ad Hatice ed Enver. L'uomo si recherà al cimitero dove scaverà nelle tombe della sua prima famiglia, facendo una sconvolgente scoperta quando troverà al loro posto il corpo senza vita di Julide. Sarp capirà subito che dietro alla scomparsa della madre si nasconde la mano di Suat.

Il marito di Piril riabbraccia Nisan e Doruk in ospedale

Dopo aver affrontato Suat per chiedergli una spiegazione, Sarp si recherà nuovamente a casa di Enver, ormai certo che Bahar, Nisan e Doruk siano ancora vivi. Allo stesso tempo, il sarto si rifiuterà di aprire la porta al suo ex genero fin quando non accuserà uno svenimento sull'uscio.

Durante un difficile confronto, Enver confesserà a Sarp che la sua famiglia è ancora viva, suscitando la sua immensa felicità. La gioia avrà durata limita quando l'uomo scoprirà che la sua prima moglie è in fin di vita in ospedale a causa dell'aggravarsi dell'anemia aplastica di cui soffre.

Nel frattempo, Hatice telefonerà ad Enver informandolo che la loro primogenita ha avuto una nuova crisi respiratoria. Il sarto correrà subito in ospedale insieme a Sarp, che si ritroverà davanti a Nisan e Doruk che gli correranno incontro dopo averlo riconosciuto. La reunion durerà poco a causa di Munir, il quale lo informerà che gli scagnozzi di Mert sono in ospedale. Il marito di Piril sarà costretto a scappare anche se prometterà ai figli che ritornerà presto a trovarli.

Enver ha detto a Ceyda e Yeliz che Sarp è ancora vivo

Nel frattempo, negli appuntamenti precedenti de La forza di una donna, Piril ha tentato in ogni modo di evitare l'incontro tra suo padre Enver e Sarp. Il sarto è sembrato deciso a voler incontrare l'ex marito di Bahar, che tutti pensavano fosse morto in un incidente quattro anni prima. L'uomo ha raccontato a Ceyda e Yeliz che Sarp è ancora vivo.