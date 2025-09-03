Le trame delle puntate turche de La forza di una donna in programma prossimamente su Canale 5 raccontano che Sirin Sarikadi (Seray Kaya) accetterà di donare il suo midollo osseo per salvarle la vita di Bahar Cesmeli. L'operazione avrà esito positivo per la gioia di Enver e Hatice, che rimarranno al capezzale della primogenita.

Sarp prega Sirin di donare il suo midollo osseo a Bahar

Sarp riuscirà a riabbracciare Doruk e Nisan in ospedale quando si recherà per sincerarsi delle condizioni di salute di Bahar. L'uomo, a questo punto si recherà a casa di Suat, dove supplicherà Sirin di salvare la vita alla prima moglie.

La giovane si presenterà in ospedale dove comunicherà a Bahar che è arrivata lì per salvarla. L'evento ridarà speranza alla protagonista, affetta da una grave forma di anemia aplastica.

Prima dell'operazione, Sirin chiederà ad Enver e Hatice di poter rimanere da sola con Bahar in quanto vuole chiederle perdono di quello che le ha fatto. La giovane si scuserà con la sorellastra, chiedendole di poter diventare a tutti gli effetti la zia di Nisan e Doruk. Sarikadi minerà nuovamente il buon umore di Bahar quando le confesserà di aver sbagliato a cedere al corteggiamento di Sarp.

Sarikadi dona il suo midollo osseo a Cesmeli salvandole la vita

Bahar capirà che Sirin Sarikadi non si è pentita delle sue azioni ed ha voluto agitarla prima di entrare in sala operatoria.

La protagonista si lascerà andare ad un pianto a dirotto che farà preoccupare Ceyda e Yeliz, che faranno di tutto per tranquillizzarla. L'operazione avrà comunque esito positivo e la dottoressa Jale sarà ottimista sul decorso post operatorio di Bahar.

Sirin, nel frattempo, mostrerà il suo vero volto dopo essere stata dimessa dall'ospedale. Sarikadi inizierà a fare delle scenate di gelosia quando vedrà sua madre Hatice recarsi in ospedale per stare al fianco di Bahar. Sirin fingerà di stare male per avere la donna tutta per sé. Fortunatamente questi tentativi non avranno l'effetto sperato poiché Enver e sua moglie rimarranno al capezzale di Bahar.

Hatice e Sirin hanno informato Enver che Sarp è sposato con una donna ricca

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti de La forza di una donna andati in onda ad inizio settembre su Canale 5, Hatice e Sirin hanno informato Enver che Sarp è sposato con una donna ricca ed hanno avuto due gemelli. Sarikadi è apparsa preoccupata per l'incolumità del padre che sta per incontrare l'ex genero.

Ceyda, invece, ha chiuso la storia extraconiugale con Hikmet e ha smesso di lavorare al night club per Seyfullah. La donna ha scoperto che Bahar Cesmeli ha avuto un appuntamento romantico con Arif in un locale vista mare.