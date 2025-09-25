Nelle prossime puntate turche di La forza di una donna, il confronto tra Bahar e Sarp porterà alla luce la menzogna più crudele: sarà lui a rivelare che Şirin, dopo la sua sparizione, gli aveva fatto credere che la moglie fosse morta, per questo Sarp non ha più cercato la sua famiglia.

Bahar e Sarp a confronto

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, arriverà il confronto tanto atteso tra Bahar e Sarp, dove il passato verrà a galla e le macchinazioni di Şirin saranno svelate.

I due inizieranno parlando di Arif e Sarp accuserà Bahar con voce carica di rabbia: "Chi è quell’uomo?

Non è il tuo amante? Che cosa c’è tra voi due?". Bahar non resterà in silenzio e ribatterà con forza: "E tu credi di avere il diritto di farmi domande del genere? Con quale faccia vieni da me a dire una cosa così?", dirà Bahar insistendo, "Mi stai facendo impazzire. Non è così facile farmi perdere la testa. Avrei dovuto impazzire tante volte, ma non l’ho fatto. Quando sei morto, quando sei tornato, quando ho scoperto che eri sposato, quando ho saputo che avevi due bambini. Nemmeno quando ho scoperto che sei stato tu a portare Şirin in ospedale sono impazzita. La mia migliore amica è morta per colpa tua, eppure non sono impazzita".

La confessione di Sarp: Şirin lo aveva ingannato con la sua falsa innocenza

Il dolore si trasformerà in ricerca della verità. Sarp confesserà: "Şirin si è avvicinata a me con falsa innocenza. Io sono stato solo gentile, non mi sono accorto di nulla. Quando ho capito le sue vere intenzioni, mi sono subito allontanato. Le ho detto chiaramente che non mi interessava". Bahar rimarrà sconvolta: "Come ho potuto non capirlo? Ero convinta che tu non potessi aver fatto quello di cui ti accusavano sul traghetto. Non ci ho creduto nemmeno per un secondo. Ma non ho mai pensato che fosse mia sorella a inventare tutto".

Il segreto rivelato da Sarp: Şirin disse che Bahar era morta

La rivelazione più amara arriverà poco dopo.

Sarp, con voce segnata dalla rabbia, dirà: "Dopo la mia sparizione ho mandato un uomo a cercarvi. E sai cosa gli ha detto Şirin? Che eravate morti. Per questo non vi ha più cercato".

Bahar cadrà nello sconforto: "Non riesco a capirlo. Come può una persona arrivare a tanta cattiveria?".

La rabbia di Sarp e lo sconforto di Bahar davanti alla verità

Sarp non avrà dubbi: "Lei non ha limiti. La odio. Voglio che paghi per tutto quello che ci ha fatto. Voglio che soffra, per quello che ha fatto a me, ai miei figli e a te".

Infine, Sarp si aprirà con un’amara confessione: "Ma ora ciò che conta siamo noi. Che ne sarà di te e di me, Bahar? Che ne sarà dell’amore che non ho mai smesso di provare per te?".

Bahar non saprà che cosa rispondere e si troverà divisa tra Arif e Sarp.