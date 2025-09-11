Gli spoiler delle puntate turche de La forza di una donna in programma prossimamente su Canale 5 rivelano che Sarp Cesmeli farà una scomoda confessione a Piril dopo aver incontrato Bahar a distanza di anni. L'uomo rivelerà alla donna che tornerebbe a stare con la prima moglie se non fosse ricattato dall'ex cognata Sirin Sarikadi (Seray Kaya).

Sarp incontra Bahar dopo tanto tempo

Tutto inizierà quando Sarp scoprirà che alcuni complici di Nezir si sono stabiliti vicino all'abitazione di Bahar. L'uomo deciderà di rischiare la sua vita, bussando alla porta della prima moglie con la complicità di Munir.

Sarp racconterà così alla protagonista di essere ancora vivo, chiedendole di stare attenta perché qualcuno potrebbe farle del male.

Bahar, a questo punto, chiuderà i rapporti con famigliari e amici quando scoprirà che le avevano taciuto la verità su Sarp. Allo stesso tempo, quest'ultimo ritornerà dalla sua seconda moglie e dai loro due gemelli. Nonostante questo, Sarp non riuscirà a dimenticare Bahar, Nisan e Doruk.

Sarp rivela a Piril che non può tornare con la prima moglie a causa del ricatto di Sirin

Intanto Piril non potrà fare a meno di notare lo strano comportamento del marito e gli chiederà se ha intenzione di ritornare tra le braccia di Bahar. Sarp, a questo punto, confesserà alla seconda moglie di non poter tornare con la protagonista a causa di un ricatto subito da Sirin poco prima che accettasse di donarle il midollo osseo.

L'uomo è ricattato dall'ex cognata con alcune foto in cui sembra che abbiano avuto un rapporto intimo.

Sarp rivelerà a Piril che tornerebbe tra le braccia di Bahar qualora gli scatti non esistessero. La rivelazione manderà in confusione la seconda moglie poichè lei ha prelevato quegli scatti dal telefono di Sirin e ora sono in mano sua.

Arif ha domandato a Bahar se si riprenderebbe Sarp nella sua vita

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda a settembre su Canale 5, Doruk ha informato Nisan che il loro padre è tornato. I due fratelli sono corsi insieme sul posto dov'era avvenuto l'incontro ma di Sarp non c'era più traccia. Il secondogenito di Bahar non ha avuto alcun dubbio di aver visto il genitore.

Il bambino ha detto a Ceyda di aver visto suo padre Sarp nel parcheggio dell'ospedale. La cantante ne ha parlato con Yeliz per paura che tale voci potesse turbare Bahar, in condizioni sempre più gravi in ospedale. Le due amiche hanno preferito tenere la bocca cucita per non far venire uno choc alla protagonista.

Infine, Bahar ha iniziato a frequentare Arif. Quest'ultimo ha domandato alla protagonista se avrebbe ripreso Sarp qualora fosse tornato nella sua vita.