Le anticipazioni turche de La forza di una donna annunciano l'assassinio di una delle protagoniste. Nelle prossime puntate in onda su Canale 5, Yeliz verrà uccisa per errore da uno degli uomini di Nezir. Enver, Arif, Ceyda e Hatice saranno sconvolti per l'accaduto. Nel frattempo, Sarp riuscirà a convincere Bahar a seguirlo in un luogo sicuro, ma non le rivelerà che una delle sue amiche ha perso la vita.

Un uomo di Nezir spara a Yeliz

Le vicende di Nezir, che da anni vuole vendicare la morte di suo figlio avvenuta per mano di Sarp, arriveranno a un punto di non ritorno.

Yeliz verrà infatti uccisa per errore da uno degli uomini di Nezir. Il tutto accadrà quando il pericoloso criminale darà ordine ai suoi scagnozzi di sequestrare Bahar e i suoi bambini. Questo sequestro permetterebbe a Nezir di far uscire allo scoperto Sarp, convinto che l’uomo farebbe di tutto per salvare la sua prima famiglia. Il padre di Doruk riuscirà a scoprire il piano del suo nemico e correrà a casa di Bahar per avvertirla del pericolo imminente. Mentre Sarp porterà via i suoi familiari, gli uomini di Nezir arriveranno e a farne le spese sarà Yeliz, che verrà colpita a morte da un colpo di arma da fuoco.

Ceyda e Hatice sconvolte per la morte di Yeliz

Nel frattempo, verrà chiarita la dinamica dell’assassinio di Yeliz, che sarà uccisa per errore durante una colluttazione.

Ceyda e Hatice saranno sconvolte per la prematura scomparsa della loro amica. Anche Arif ed Enver saranno turbati e proveranno a consolare le due donne.

Parallelamente, Bahar si troverà al sicuro con Sarp, ma quest’ultimo preferirà non turbarla, scegliendo di tacere sull’accaduto. Bahar, quindi, non saprà che una delle sue migliori amiche è deceduta. Suat, intanto, sarà furioso e si chiederà chi possa aver fatto la soffiata a Sarp riguardo al piano di Nezir. I suoi sospetti, pertanto, si concentreranno su Sirin e Munir, poiché soltanto loro due erano al corrente delle intenzioni del criminale.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Sirin si è trasferita da Suat

Nei precedenti episodi, Sirin è andata via di casa dopo aver litigato con Enver.

La sorellastra di Bahar ha fatto perdere le sue tracce trasferendosi nella lussuosa villa di Suat. Il padre di Piril ha messo a disposizione di Sirin delle carte di credito, grazie alle quali la ragazza ha potuto fare acquisti e cambiare look. Parallelamente, le condizioni di Bahar sono peggiorate e per lei si è reso necessario un ricovero in ospedale in attesa del trapianto di midollo. Arif ha baciato Bahar e successivamente le ha donato l’anello di sua madre, chiedendole di sposarlo. Spazio anche alle vicende di Doruk, che ha visto Sarp e ha cercato di convincere tutti di quanto accaduto, ma non è stato creduto.