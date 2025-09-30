La forza di una donna prosegue la sua marcia nel daytime pomeridiano di Canale 5, dove continua a registrare ascolti in crescita costante.

La soap ha saputo conquistare il cuore degli spettatori italiani, che adesso attendono con trepidazione di scoprire cosa accadrà nel finale.

Per arrivare all'epilogo delle vicende di Bahar e della sua famiglia, però, bisognerà attendere ancora un po' di tempo, dato che la soap terrà compagnia al pubblico per tutta la durata di questa stagione televisiva.

Il boom Auditel de La forza di una donna su Canale 5

Da questa estate il pubblico di Canale 5 ha avuto modo di affezionarsi alle vicende di Bahar, protagonista de La forza di una donna, una serie turca che, dopo il buon successo registrato nel proprio Paese, è arrivata anche sugli schermi di Canale 5, registrando fin dal primo momento ottimi ascolti.

La soap è stata consacrata come il fenomeno televisivo di questa estate, grazie alla sua media di circa 2 milioni di spettatori registrati anche nel periodo clou della stagione e nonostante i vari cambi di programmazione che sono stati attuati per schierarla contro il talk show Estate in diretta, trasmesso su Rai 1.

Quando finisce La forza di una donna su Canale 5: la soap prevista fino a maggio 2026

Sono state prodotte tre stagioni di questa serie: in Italia, al momento, stanno andando in onda gli episodi della seconda, seppur con una programmazione totalmente differente rispetto a quella estiva.

La soap viene trasmessa dal lunedì al venerdì con episodi di breve durata previsti dalle 16:05 alle 16:25, mentre al sabato pomeriggio viene trasmessa una puntata extra-large dalle 14:40 alle 16:30.

Una programmazione che permetterà ai vertici della tv commerciale di poter usufruire di questo prodotto per tutta la durata della stagione televisiva 2025/2026.

Al momento gli episodi inediti de La forza di una donna risultano in programma fino al prossimo maggio nel palinsesto del daytime pomeridiano di Canale 5.

La soap turca traina Verissimo

Intanto, proprio le puntate speciali di due ore trasmesse al sabato pomeriggio stanno registrando ascolti strepitosi per il daytime Mediaset.

La media si aggira sui 2,2 milioni a settimana pari al 22% di share, con picchi fino al 25% durante la messa in onda.

Dati Auditel che permettono alla serie di trainare al meglio il talk show Verissimo, in grado di totalizzare il 20-22% di share e superare nettamente la concorrenza Rai, rappresentata dal programma Ciao Maschio, fermo all'8% di share.