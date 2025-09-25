Hatice e Enver ruberanno e distruggeranno il telefono di Sirin nelle prossime puntate de La forza di una donna, per evitare che la ragazza usi le foto con Sarp per fare del male a Bahar.

Le anticipazioni rivelano che dopo aver convinto Sirin a tornare a casa, Hatice e suo marito aspetteranno che si addormenti per eliminare le foto sul suo telefono. Enver non riuscirà a trovare la password e l'unica soluzione sarà quella di distruggere il dispositivo con una pietra. Sirin scoprirà il tutto e andrà su tutte le furie, accusando i suoi genitori di averla ingannata.

Sirin accetterà di tornare a casa dei suoi genitori

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Sirin resterà ancora qualche giorno da Suat e non le dispiacerà affatto vivere nel lusso. La ragazza si troverà a suo agio con il padre di Piril, tanto che lo renderà protagonista di uno dei suoi disegni. Sirin ritrarrà Suat rendendolo più giovane e l'uomo si sentirà molto lusingato da questo. Nel frattempo, Hatice andrà contro il parere di Enver e andrà a bussare alla villa per chiedere a sua figlia di tornare a casa. Sirin esiterà per diversi minuti, ma sua madre la implorerà e lei deciderà di seguirla e salutare Suat. Il ritorno a casa di Sirin sarà tutt'altro che piacevole: Enver sarà ancora arrabbiato con la figlia dopo aver saputo che è stata sia con Suat che con Sarp.

Hatice proverà a mediare tra padre e figlia, ma si renderà conto che Sirin ha ancora molti problemi. Basterà un piatto preparato da Yeliz, infatti, per far esplodere di rabbia la ragazza nei confronti di Hatice, colpevole a suo dire di aver fatto entrare nella sua vita altre persone che considera come figlie. Per Enver e Hatice sarà molto difficile gestire la gelosia e la follia di Sirin, ma entrambi avranno uno scopo ben preciso nel tenere la figlia in casa. Appena la ragazza si addormenterà, infatti, i suoi genitori si introdurranno nella sua stanza alla ricerca del telefono che contiene le immagini di Sarp a letto con Sirin.

Sirin su tutte le furie per il voltafaccia di Enver e Hatice

Nelle puntate di mercoledì 1 e giovedì 2 ottobre de La forza di una donna, Enver e Hatice staranno bene attenti a non svegliare Sirin e si metteranno alla ricerca del suo telefono.

La mamma riuscirà a prendere la borsa, ma il cellulare non sarà in nessuna delle tasche. A quel punto, Enver suggerirà di guardare nel letto di Sirin e finalmente Hatice riuscirà ad afferrare il telefono. I due coniugi correranno in giardino, ma si renderanno conto che per cancellare le foto bisogna inserire una password che non conoscono. Non sapendo come fare, Enver propenderà per una soluzione più drastica: distruggere il telefono usando una grossa pietra. Dopo aver colpito il dispositivo fino a frantumare il vetro, Enver lo metterà in acqua per essere certo che sia inutilizzabile. Sirin, tuttavia, si sveglierà e quando vedrà il suo telefono distrutto nelle mani di sua madre andrà su tutte le furie.

"Mi avete fatto tornare per questo", insinuerà Sirin urlando contro i suoi genitori.

Il mistero delle foto nascoste sul telefono di Sirin

Nelle puntate precedenti, Sarp si è recato da Sirin per portarla in ospedale e salvare la vita a Bahar. La ragazza si trovava a casa di Suat e non aveva nessuna intenzione di aiutare sua sorella. Sarp ha supplicato Sirin che ha avuto un'idea per impedire ogni riavvicinamento tra lui e Bahar. La ragazza ha accettato di fare il trapianto, ma in cambio del midollo ha chiesto di stare con Sarp.

Sirin ha ordinato a suo cognato di togliersi i vestiti e lui ha dovuto cedere al ricatto pur di salvare la vita a Bahar. In questa occasione, la ragazza ha scattato delle foto che non lasciano spazio ad alcun dubbio e che attestano che lei e Sarp sono amanti.

Prima di andare in ospedale, Sirin ha mostrato a Suat la sua idea e persino lui si è complimentato con la ragazza per la sua astuzia e cattiveria. "Bahar vivrà ma non tornerà mai con Sarp", ha assicurato la ragazza a Suat.