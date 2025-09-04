Bahar rassicurerà Arif nella puntata de La forza di una donna di mercoledì 10 settembre. "Non tornerei con Sarp", dirà, ma poi scoppierà a piangere davanti alla sua foto una volta rientrata a casa.

Le anticipazioni rivelano che Arif chiederà a Bahar cosa farebbe se Sarp fosse davvero vivo, come sostiene Doruk. Il bambino continuerà a dire di aver visto il padre nel parcheggio dell'ospedale in cui è ricoverato il nonno Enver. Quest'ultimo, dopo aver rischiato la vita per mano di Munir, chiederà ad Arif di proteggere Bahar e i bambini.

Enver in grave pericolo: l'avvertimento ad Arif

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Munir tenterà di togliere la vita a Enver. L'uomo non porterà a termine il suo compito solo perché “arriverà un medico nella stanza, ma provocherà una crisi respiratoria al padre di Sirin. Tutti penseranno a un peggioramento improvviso dopo l'operazione al cuore, ma non sarà così. Appena Enver si riprenderà, chiederà di parlare con Arif e questo sorprenderà Hatice, che pensava di essere la prima a poter far visita a suo marito. Quando sarà da solo con Arif, Enver gli racconterà tutto: "Qualcuno ha provato a uccidermi, siamo in pericolo". Il primo pensiero di Arif sarà rivolgersi alla polizia, ma il sarto lo fermerà subito.

Enver implorerà Arif di non dire nulla a nessuno, ma gli chiederà di stare sempre accanto a Bahar per impedire che le accada qualcosa. Arif manterrà la parola data a Enver e terrà sempre d'occhio Bahar, ancora ignara del ritorno di Sarp. La sera, Arif uscirà con la donna e andrà a fare una passeggiata con lei. In quella occasione, Bahar confiderà che teme di aver sbagliato a dire ai suoi figli che il loro papà li guardava sempre. La donna, dopo aver sentito Doruk raccontare di aver visto Sarp, penserà che il bambino si sia lasciato prendere dalla fantasia e non accetti la morte di suo padre. Arif ascolterà le paure di Bahar e la conforterà, dicendole che lei è un'ottima madre. La serata trascorrerà tranquilla al porto, ma la paura del passato tornerà a farsi sentire per Arif che sentirà il bisogno di togliersi un po' di dubbi.

Arif cercherà delle risposte in Bahar

Nella puntata de La forza di una donna di mercoledì 10 settembre, Arif si farà coraggio e dirà a Bahar quello che lo tormenta da giorni. "Se Sarp fosse vivo, torneresti con lui?", chiederà l'uomo a Bahar, che resterà sorpresa. La donna non darà nessuna risposta ad Arif, ma si prenderà del tempo per riflettere. Quando torneranno a casa, Bahar resterà un po' da sola, ma poi andrà a bussare alla porta di Arif: "Non tornerei con Sarp se fosse vivo". Le parole di Bahar, però, avranno vita breve, perché appena resterà da sola in casa la donna prenderà la foto di Sarp e piangerà disperatamente stringendola a sé. "Mi manchi tantissimo", continuerà a ripetere, ignara del fatto che l'uomo sia più vicino a lei di quanto pensi.

Il primo incontro di Doruk e Sarp

Nelle puntate precedenti, Arif ha accompagnato Bahar, Doruk e Nisan in ospedale da Enver. Mentre la bambina e sua madre sono entrati nella clinica, Arif è andato a parcheggiare. In questa occasione, Doruk è sceso dalla macchina e ha visto Sarp davanti a lui. In un primo momento, il bambino si è limitato a fissare l'uomo, ma poi ha trovato il coraggio di chiamarlo papà. Sarp ha sorriso a Doruk, ma non lo ha riconosciuto perché non l'aveva mai visto prima di quel momento. Appena Arif si è accorto di quello che stava succedendo ha preso Doruk ed è entrato in ospedale, dicendogli che quell'uomo assomigliava a Sarp, ma non poteva essere lui.