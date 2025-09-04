"Ho visto mio padre": Doruk continuerà a ripetere queste parole a Bahar nella puntata de La forza di una donna di giovedì 11 settembre, ma lei non gli crederà.

Le anticipazioni rivelano che Bahar sarà convinta di aver creato confusione in Doruk e Nisan dicendo loro che Sarp prima o poi sarebbe tornato. Per questo motivo, la donna parlerà con i suoi figli per metterli davanti alla realtà: "Sarp è morto, non tornerà mai più". Doruk, tuttavia, continuerà a sostenere di averlo visto e Nisan darà ragione a suo fratello.

Bahar molto preoccupata per Doruk e Nisan

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Bahar rassicurerà Arif, ma poi piangerà per Sarp appena tornerà a casa e resterà da sola. Nonostante la promessa di non tornare con suo marito se fosse vivo, Bahar non potrà trattenere le emozioni quando stringerà a sé la sua foto. "Mi manchi tantissimo", dirà in silenzio di fronte all'immagine di Sarp. A turbare Bahar sarà anche il comportamento di Doruk che continuerà ad affermare di aver visto suo padre nel parcheggio. Il bambino vedrà davvero Sarp davanti all'ospedale, ma Bahar penserà che sia tutto frutto della sua fantasia e si sentirà in colpa. La donna, infatti, attribuirà i pensieri di Doruk al suo modo di raccontare la morte di Sarp ai suoi figli, dicendo loro che il papà li guarda sempre ed è in ogni loro momento anche se non possono vederlo.

Bahar, inoltre, non potrà fare a meno di pensare che a Nisan e a suo fratello ha sempre detto che un giorno Sarp sarebbe tornato e temerà di averli illusi troppo. Quando Doruk e Nisan si alzeranno, Bahar farà loro un discorso sperando di risolvere la situazione. "Vi ho detto che vostro padre vi guarda sempre ed è vero", dirà , "Ma non vi ho detto che vostro padre non tornerà più, perché eravate troppo piccoli". Bahar farà molta fatica, ma si renderà conto di dover mostrare ai loro figli la cruda realtà: "Sarp è morto, non tornerà mai più".

Nisan crederà a Doruk

Nella puntata de La forza di una donna di giovedì 11 settembre, Bahar dirà a Doruk e Nisan che il loro padre non può tornare. "Vivrà sempre dentro di noi che lo amiamo", continuerà, mentre i bambini saranno molto tristi per le sue parole.

Doruk non si lascerà condizionare da quello che gli dirà di sua madre: "Ho visto mio padre", continuerà a ripetere, "Era lì". Nisan, pur non avendo visto Sarp, sosterrà suo fratello e risponderà a Bahar con ostilità: "Doruk ha ragione, lo ha visto", dirà prima tornare a dormire. Bahar resterà da sola e scoppierà a piangere perché si sentirà responsabile di tutto e crederà di non aver aiutato i suoi figli a metabolizzare la perdita di Sarp.

Doruk ha davvero visto suo padre

Nelle puntate precedenti, Arif, Bahar, Doruk e Nisan sono andati in ospedale a trovare Enver. Quest'ultimo, ricoverato per un infarto, inizierà a stare meglio ma sarà ancora ricoverato per accertamenti. Bahar e Nisan scenderanno dalla macchina all'ingresso della clinica, mentre Doruk resterà con Arif che andrà a parcheggiare.

Nel frattempo, Sarp si sentirà in colpa per Enver, visto che l'infarto dell'uomo è stato causato dai collaboratori di Suat che volevano impedire il loro incontro. Il marito di Piril ha deciso di andare a trovare la famiglia di Bahar e per questo si è recato in ospedale. Nel parcheggio c'è stato un breve incontro tra Doruk e Sarp. Il bambino ha riconosciuto subito suo padre e lo ha chiamato, ma lui si è limitato a sorridergli con tenerezza. Sarp, infatti, non ha mai visto Doruk perché è scomparso prima della sua nascita. Il bambino, invece, ha vissuto tutta la sua vita con la fotografia del padre e quindi sa benissimo com'è fatto.