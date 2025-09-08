Ceyda salverà la situazione al mercato, nella puntata de La forza di una donna di sabato 13 settembre, riuscendo a vendere tutte le camicie con l'aiuto di Arif e Yeliz.

Le anticipazioni rivelano che, per affrontare le gravi difficoltà economiche, Yeliz, Arif e Ceyda porteranno al mercato le camicie invendute. Nel frattempo, la salute di Bahar precipiterà: per lei sarà sempre più necessario il trapianto.

La grave crisi economica di Yeliz e Ceyda

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che, grazie alle parole di Hatice, Bahar sembrerà convincersi che sia stato Sarp, il figlio del fruttivendolo, a recarsi in ospedale e non suo marito.

Risolto questo problema, Hatice dovrà occuparsi di Yeliz e Ceyda, in grosse difficoltà economiche dopo il rimpatrio di Abbas. Quest'ultimo non salderà il pagamento delle camicie, che resteranno in gran parte invendute. Hatice andrà da Ceyda e Yeliz per dare loro una somma di denaro, ma, appena Bahar andrà a riposare, le due donne le restituiranno tutto perché non lo riterranno corretto. Ceyda proporrà ad Arif di vendere le camicie al mercato e lui si impegnerà a organizzare il lavoro grazie ad alcune sue conoscenze. Bahar non dovrà sapere nulla di questa novità, perché ogni preoccupazione potrebbe essere pericolosa per la sua salute, già ogni giorno più fragile. Quando Ceyda parlerà a Yeliz della soluzione che ha trovato con Arif, la donna non la prenderà affatto bene.

L'idea di vendere la merce al mercato sarà inconcepibile per Yeliz che tuttavia non avrà scelta e non potrà tirarsi indietro. Nel frattempo, Bahar si sottoporrà a una visita di controllo con Jale e dirà alla dottoressa che le sue forze stanno diminuendo vistosamente. "Sei arrivata al punto critico", dirà Jale, "Dobbiamo fare il trapianto quanto prima". La dottoressa coglierà l'occasione per rivelare a Bahar che il trapianto dell'altra sorella non è compatibile: "Dobbiamo effettuare il trapianto con il midollo di Sirin".

La salute precaria di Bahar e l'ennesima delusione

Nella puntata de La forza di una donna di sabato 13 settembre, Bahar scoppierà a piangere all'idea di dover dipendere da sua sorella, ma per lei non ci sarà scelta.

La sua salute continuerà a peggiorare, tanto che Bahar farà fatica a tornare a casa e rischierà più volte di svenire. L'indomani, Ceyda e Yeliz si alzeranno in piena notte per sistemare il banco al mercato con Arif. Bahar si renderà conto di non essere in grado di accompagnare i bambini a scuola e andrà a bussare alle sue amiche che però non saranno in casa. Alla donna non resterà che fare un ultimo grande sforzo e portare Doruk e Nisan a scuola. Al suo ritorno, però, si sentirà male. Nel frattempo, al mercato non riusciranno a vendere neanche una camicia e Ceyda prenderà in mano la situazione. La donna osserverà gli altri venditori e salirà sul banco come loro, invitando Arif a fare lo stesso e indossare una delle camicie in vendita.

Le urla di Ceyda riusciranno a convincere i clienti, che si affretteranno a comprare la merce. Nel giro di pochi minuti tutte le camicie andranno esaurite. Mentre gli amici gioiranno per il grande successo, Bahar crollerà sul pianerottolo di casa sua, dopo aver bussato invano alla porta di Ceyda.

Un'altra speranza per Bahar

Nelle puntate precedenti, Hatice ha trovato l'altra sorella di Bahar grazie all'amante del suo primo marito. Per la donna si è riaccesa una grande speranza: ricevere il midollo senza aspettare la guarigione di Sirin e senza l'ansia di un suo repentino rifiuto. Le analisi, tuttavia, non sono andate come sperato perché il midollo non è risultato compatibile. Hatice e Jale hanno deciso di tenere Bahar all'oscuro di tutto, perché per lei è importante non avere motivi di stress. La dottoressa, inoltre, ha chiesto ad Hatice di non dire niente neanche a Sirin che continua a essere convinta che sarà un'altra ragazza a salvare la vita a Bahar.