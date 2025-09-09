Bahar peggiorerà improvvisamente nella puntata de La forza di una donna di domenica 14 settembre: il trapianto sarà vitale, ma Sirin sarà introvabile.

Le anticipazioni rivelano che Jale spiegherà alla famiglia di Bahar che solo il trapianto potrà salvarle la vita. Hatice, però, comunicherà una brutta notizia: Sirin non si trova. In realtà la ragazza sarà a casa di Suat che ha accettato di ospitarla dopo un litigio con Enver.

Ceyda risolverà il problema delle camicie invendute

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Ceyda riuscirà a vendere tutte le camicie al mercato e in questo modo salverà la situazione economica di tutti i suoi amici.

Arif e Yeliz gioiranno con lei, ma i sorrisi saranno interrotti da una telefonata allarmante: Bahar non è andata a prendere i suoi bambini a scuola. La notizia farà preoccupare moltissimo Arif e le sue amiche, dato che Bahar è sempre stata puntuale.

I tre correranno a cercare la donna, certi che le sia successo qualcosa e non si sbaglieranno. Bahar si troverà sulle scale di casa, debole e con un piede fratturato a causa della caduta. Arif la prenderà in braccio e la porterà in ospedale, mentre Yeliz telefonerà a Jale per informarla dell'accaduto.

Bahar sarà ricoverata e le sue condizioni appariranno peggiorate rapidamente: solo il trapianto può salvarle la vita. Arif e Ceyda chiederanno subito ad Hatice di chiamare Sirin e farla andare immediatamente in ospedale: "Donerà lei il midollo, giusto?", chiederanno agitati.

La donna, tuttavia, avrà una pessima notizia da dare a tutti: "Sirin non si trova".

I dubbi di Sarp si faranno sempre più forti

Nella puntata de La forza di una donna in onda domenica 14 settembre, Sirin si troverà da Suat dopo aver lasciato la casa di famiglia per un litigio con Enver. Nessuno saprà dov'è la ragazza e Hatice e suo marito spereranno in un suo ritorno a casa prima che la situazione di Bahar precipiti.

Enver resterà a casa ad aspettare la ragazza, ma alla sua porta busserà Sarp. Quest'ultimo esigerà dalle spiegazioni dall'uomo e gli chiederà perché gli aveva detto di stare lontano da Bahar. Enver non se la sentirà di dirgli la verità e confermerà la menzogna detta da Sirin: "Lei e i bambini sono morti in quell'incidente".

La versione ufficiale, infatti, era che la famiglia di Sarp era scomparsa a causa di un incendio.

Perché Sirin è andata via di casa?

Nelle puntate precedenti, Suat ha fatto recapitare a Sirin una busta piena di soldi. La ragazza all'inizio ha esitato, ma poi ha accettato il denaro e lo ha nascosto nella sua borsa. Suat ha voluto ricompensare Sirin per averlo avvertito dell'appuntamento tra Enver e Sarp. La ragazza si è sentita in colpa, visto che quell'incontro ha provocato un infarto a suo padre, ma questo non è bastato a fermare la sua follia.

Enver è entrato in camera di sua figlia e quando ha visto tutti quei soldi ha preteso da lei una spiegazione. Sirin ha provato ad inventarsi una scusa, dicendo che quello era il ricavo della vendita di un'auto di un suo amico, ma Enver non ci ha creduto.

L'uomo, di fronte all'ennesima menzogna, ha alzato la voce e Sirin ha colto la palla al balzo per fare la valigia e andare via. La ragazza ha chiesto ospitalità a Suat che le ha offerto la stanza degli ospiti nella sua lussuosa villa.