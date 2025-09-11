Yeliz fuggirà all'alba da Sarp con Nisan e Doruk nella puntata de La forza di una donna di martedì 16 settembre: i bambini saranno camuffati il più possibile per essere irriconoscibili.

Le anticipazioni raccontano che Sarp resterà davanti alla casa di Enver tutta la notte e anche Arif farà lo stesso per tenerlo d'occhio. Appena spunterà il sole, Sarp ricomincerà a bussare insistentemente alla porta di Hatice, ma nessuno gli aprirà. Nel frattempo, Suat confesserà a Sirin che Sarp ha scoperto che sua moglie è viva.

Piril trema: 'Sarp sa che Bahar e i bambini sono vivi'

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Enver, Hatice, Ceyda e Yeliz temeranno il ritorno di Sarp. Quest'ultimo, infatti, capirà che qualcosa non quadra in quello che tutti gli hanno raccontato e cercherà la verità ad ogni costo. Dopo aver scoperto il corpo di sua madre nelle finte tombe di sua moglie e dei suoi figli, Sarp correrà da Suat: "Bahar è viva", urlerà, "Hai ucciso mia madre". Il padre di Piril rischierà seriamente la vita ma si salverà grazie a Munir. Sarp, invece, ancora sconvolto, tornerà a casa di Enver e parcheggerà con l'auto vicino alla porta di casa, in attesa che sia mattina. Nel frattempo, Sirin chiederà a Suat cosa sia successo, viste le ferite dell'uomo e le urla di Sarp di poco prima.

Il padre di Piril spiegherà alla ragazza il motivo della rabbia di suo genero: "Sarp sa che Bahar e i bambini sono vivi". Sirin sarà terrorizzata e in preda all'agitazione chiederà a Suat come agiranno adesso: "Lui andrà dalla sua famiglia adesso", dedurrà. Suat, però, non sembrerà particolarmente preoccupato: "Nessuno può lasciare mia figlia".

Sarp disperato e alla ricerca di risposte

Nella puntata de La forza di una donna di martedì 16 settembre, Ceyda continuerà a stare accanto a Bahar in ospedale. La donna riceverà una telefonata da parte di Yeliz che le spiegherà di essere molto preoccupata perché Sarp non lascia in pace la famiglia di Hatice. Ceyda avvertirà Arif, ma gli chiederà di non agire perché per il momento la situazione è sotto controllo.

La donna spiegherà che Yeliz è riuscita a liberarsi di Sarp dicendogli che è una nipote di Hatice e i suoi zii non saranno in casa per un po' di tempo. Arif non si accontenterà della rassicurazioni di Ceyda e deciderà di uscire subito da casa per andare da Enver e controllare la casa. I due uomini parcheggeranno nella strada di fronte alla villetta e vi resteranno per tutta la notte. L'indomani, i bambini dovranno andare a scuola e Yeliz escogiterà un modo per farli uscire dal retro e all'alba, camuffati il più possibile per evitare che Sarp possa riconoscerli. Yeliz e i bambini correranno verso il taxi, fuggendo dal pericolo di un incontro con Sarp mentre lui scenderà dall'auto per andare da Enver.

L'uomo inizierà a bussare insistentemente alla porta, senza fermarsi mai e creando una situazione di forte disagio in casa. Nessuno risponderà, perché Hatice e i suoi vorranno far credere che siano partiti.

Sarp sta lottando per sapere la verità su Bahar

Nelle puntate precedenti, Sarp ha provato a parlare con Enver ma non ha ottenuto la verità da lui. Il padre di Sirin ha continuato a sostenere la menzogna della ragazza, dicendo a Sarp che Bahar è morta in un incidente. La bugia, detta a fin di bene per evitare forti emozioni alla donna ancora malata, non ha convinto Sarp che è uscito di casa in piena notte per recarsi al cimitero. Qui, scavando nelle tombe di Bahar e dei bambini, ha fatto una scoperta sconvolgente.

Sarp non ha trovato i corpi di sua moglie e dei suoi figli, ma il corpo di Julide, sua madre scomparsa da poco. All'uomo è ormai sempre più chiaro che è vittima di un grosso inganno e Suat è a capo di tutto.