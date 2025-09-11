Nella seconda stagione della soap La forza di una donna, Hatice (Bennu Yıldırımlar,) scoprirà che sua figlia Sirin Sarikadi (Seray Kaya) sta tramando contro la loro famiglia. Nello specifico, la donna troverà dei messaggi di Suat (Gazanfer Ündüz) sul telefono della giovane e verrà a conoscenza del fatto che sono in combutta.

Sirin pianifica il rapimento dei nipoti Nisan e Doruk

Sirin continuerà a portare avanti l’alleanza stretta con il ricco Suat, il padre di Piril (Ahu Yağtu), la seconda moglie di Sarp (Caner Cindoruk). In cambio di denaro e per impedire alla sorellastra Bahar (Özge Özpirinççi) di ricongiungersi con il marito Sarp, la giovane racconterà ogni movimento della sua famiglia a Suat.

Ben presto, Sirin pianificherà il rapimento dei nipoti Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil), per tendere una trappola alla sorellastra Bahar. Quest’ultima crederà di incontrare il marito Sarp in un hotel per un chiarimento, mentre, invece, ad attenderla ci saranno Suat e il suo scagnozzo Munir (Caner Çandarlı) per ricattarla. Appena scoprirà che suo marito Sarp ha una nuova famiglia, Bahar non vorrà più saperne di lui.

Hatice affronta Sirin per poi raccontare una menzogna a Enver

Un giorno, mentre Sirin si troverà sotto la doccia, Hatice sentirà il cellulare della figlia squillare e deciderà di leggere i messaggi di nascosto. La donna rimarrà sconvolta, appena scoprirà che Sirin si sta prendendo gioco di tutti, per essere diventata una spia di Suat.

A quel punto, in preda alla furia, Hatice affronterà la figlia, dichiarandosi pentita di averla sempre protetta. Infatti, le dirà: “Ti ho sempre amata, ho fatto tutto per te”. Messa alle strette, Sirin confermerà alla madre di lavorare per Suat.

Pur essendo rimasta molto delusa, Hatice non svelerà a Enver (Şerif Erol) il tradimento di Sirin, continuando a proteggerla, visto che gli farà credere che la loro figlia possa aver intrapreso una relazione con Suat. Appena suo padre la rimprovererà duramente, per essersi fidanzata con un uomo che potrebbe essere suo padre, Sirin non si lascerà affatto intimorire.

Hatice e Enver sono stati in procinto di divorziare a causa di Sirin

Dopo l’ennesima cattiveria di Sirin nei confronti di Bahar e dei nipoti Nisan e Doruk, Enver ha lasciato il tetto coniugale.

A seguito del trasferimento nel vecchio appartamento di Bahar, Enver ha cominciato ad avere diversi scontri con la moglie Hatice, sempre a causa della figlia Sirin. La situazione è precipitata, quando Enver e Hatice hanno annunciato di voler divorziare in presenza della dottoressa Jale, dopo aver appreso che la loro figlia Sirin è l’unica donatrice compatibile per il trapianto di midollo osseo di Bahar.