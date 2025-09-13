Sirin chiederà di stare con Sarp in cambio del midollo oseo per la sua prima moglie nella puntata de La forza di una donna di sabato 20 settembre: Bahar sarà molto grave e suo marito non avrà altra scelta che accettare.

Le anticipazioni rivelano che Sarp raggiungerà Sirin grazie a Piril e le imporrà di seguirlo per effettuare il trapianto. La ragazza rifiuterà e di fronte alle lacrime di Sarp gli darà una possibilità. Sirin chiederà a Piril e Suat di uscire dalla sua stanza e quando resterà da sola con Sarp gli chiederà di togliersi i vestiti.

Piril perderà i sensi quando vedrà che Sarp sa tutto di Bahar

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che la salute di Bahar precipiterà di colpo e solo il trapianto potrà salvarle la vita. Per Sarp sarà una grande felicità sapere che Bahar e i bambini sono vivi, ma poco dopo arriverà una pessima notizia: sua moglie sta morendo. Sarp aprirà il suo cuore a Ceyda e Yeliz che gli faranno capire quanto sia importante per loro Bahar e si darà da fare per salvarle la vita. Sarp verrà a sapere che Sirin è l'unica donatrice compatibile e farà di tutto per trovarla. L'uomo tornerà a casa da Piril e le racconterà tutto quello che ha scoperto in sua assenza. "Bahar e i bambini sono vivi" dirà l'uomo a sua moglie, senza sospettare che lei conoscesse già questa verità.

La reazione della donna sarà svenire e Sarp penserà che probabilmente l'emozione le ha provocato il malore. Appena Piril si riprenderà, Sarp chiederà il suo aiuto per trovare Sirin ma la donna farà di più: "Ti porterò da lei", dirà con sicurezza. La donna telefonerà a suo padre e gli dirà che andrà a fargli visita, senza parlargli della presenza di Sarp. Suat farà apparecchiare la tavola per cena e chiederà a Sirin di restare in camera sua. L'uomo, però, non riuscirà ad impedire a Piril e suo marito di andare dalla sorella di Bahar.

Piril aiuterà Sarp a trovare Sirin

Nella puntata de La forza di una donna in onda sabato 20 settembre, Sirin vedrà Sarp e Piril entrare nella sua stanza, con lo scopo di portarla in ospedale per il trapianto.

"Ti porto in ospedale, ora", dirà perentorio Sarp a Sirin che però non avrà intenzione di cedere facilmente. L'uomo prenderà la ragazza per un braccio per costringerla a seguirlo: "Se non vieni ti uccido". Sirin gli dirà che sapere che Bahar morirà è più importante della sua stessa vita. La ragazza tornerà a sedersi, sorridendo e Sarp arriverà a supplicarla, in lacrime e in ginocchio. "In cambio del midollo voglio restare sola con Sarp" dirà a Piril e Suat. Dopo aver chiuso a chiave la stanza, Sirin chiederà a Sarp di togliersi i vestiti e stare con lei.

Il sogno di Doruk e Nisan si è avverato

Nelle puntate precedenti, Sarp ha saputo che Bahar e i suoi figli sono vivi. A dirgli tutto è stato Enver, esasperato dalla sua insistenza.

Il primo desiderio di Sarp è stato correre dalla sua famiglia, ma Enver lo ha implorato di non farlo, spiegandogli che Bahar è malata. Sarp ha accettato, ma poi non ha potuto più aspettare ed è andato in ospedale ad abbracciare Nisan e Doruk. Il momento ha commosso moltissimo tutti i presenti e Arif ha temuto di aver perso il suo sogno di sposare Bahar. Quest'ultima, intanto, sta lottando tra la vita e la morte e non immagina che Sarp è tornato.