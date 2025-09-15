Sirin tornerà per donare il midollo a Bahar, che le andrà incontro abbracciandola nella puntata de La forza di una donna di domenica 21 settembre. "Come sei bella", le dirà tra le lacrime la sorella.

Le anticipazioni rivelano che Sarp porterà Sirin in ospedale dopo aver ceduto al suo ricatto. L’uomo non si farà vedere da Bahar e tornerà subito da sua moglie. Ceyda sarà al settimo cielo e condividerà con tutta la famiglia la splendida notizia: Sirin è tornata e la vita di Bahar è salva. Hatice ed Enver correranno in ospedale e Sirin soffrirà vedendo che le attenzioni più affettuose sono rivolte alla sorella.

La corsa contro il tempo per salvare la vita a Bahar

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Bahar non potrà più aspettare per il midollo e Sarp implorerà l’aiuto di Piril per trovare Sirin. La donna non negherà il suo appoggio, tanto che lo accompagnerà a casa di Suat, rivelandogli che la ragazza si nasconde lì. Sarp partirà in quarta e, appena vedrà Sirin, la costringerà a seguirlo in ospedale, minacciandola di morte. Sirin, tuttavia, non si lascerà intimidire e si farà una risata di fronte alla sua preoccupazione. Sarp si inginocchierà e la implorerà di donare il midollo a Bahar e lei gli darà una possibilità. Sirin chiederà di restare da sola con Sarp in cambio del trapianto e lui sarà costretto ad accettare.

I due rimarranno da soli nella stanza e Sirin chiederà all'uomo di togliersi i vestiti. Poco dopo, Sarp porterà Sirin in ospedale, quando ormai nessuno ci sperava più. L'uomo resterà in disparte per non farsi vedere, mentre la ragazza andrà dritta nella stanza di Bahar che, vedendola arrivare, esploderà di gioia. Sirin avrà un look rinnovato, dei capelli lisci e dei vestiti eleganti. "Come sei bella", dirà Bahar a sua sorella, stringendola in un abbraccio carico di affetto e gratitudine. "Non piangere più", le dirà Sirin, lasciando credere a tutti di non avere altro fine che salvare la vita a sua sorella.

La bella accoglienza per Sirin

Nella puntata de La forza di una donna di domenica 21 settembre, tutti saranno entusiasti per il ritorno di Sirin.

Ceyda telefonerà a Hatice. "Sirin è appena arrivata", dirà in preda alla felicità. La donna andrà subito a dare la bella notizia a Yeliz e poi si precipiterà in ospedale. Yeliz andrà ad abbracciare Arif e persino Yusuf, pur di condividere con qualcuno il momento di felicità. Sarp, invece, tornerà da Piril alla casa sul lago, quando la donna sarà ormai rassegnata all'idea di averlo perso. Sirin si sentirà accolta da tutti, ma la delusione prenderà il sopravvento quando in ospedale arriverà anche Enver, che le darà un saluto freddo, mentre per Bahar avrà abbracci e parole affettuose. Una volta a casa, la ragazza dovrà spiegare a Enver dov'è stata nei giorni in cui era fuori casa. Lui insisterà per sapere chi sia l'amico che l'ha ospitata, ma Hatice inviterà suo marito alla calma per non rischiare un'altra fuga di Sirin.

Perché Piril sapeva che Sirin era da Suat?

Nelle puntate precedenti, Enver ha trovato nella camera di Sirin una busta piena di denaro. Ha preteso delle spiegazioni, ma quando ha visto che Sirin mentiva si è infuriato. Sirin ha spiegato che quei soldi erano il ricavo della vendita di un'auto di un suo amico, ma lui non ci ha creduto. Pur di non dare spiegazioni a suo padre, Sirin si è finta offesa e ha fatto le valigie per andare via. La ragazza ha bussato alla porta di Suat e gli ha chiesto di poter stare da lui per qualche giorno. L'uomo ha accettato, visto che Sirin si è rivelata una pedina importante grazie alle sue preziose informazioni. Enver, intanto, ha saputo che Bahar è peggiorata e si è sentito profondamente in colpa per la fuga di Sirin.

Nessuno può immaginare che la ragazza sia una spia di Suat e che è andata a stare nella sua lussuosa villa. Piril è l'unica che ha scoperto questa verità per caso. La donna è andata a casa di suo padre e ha sentito le urla di Sirin provenienti dalla camera in cui Suat l'aveva rinchiusa temendo che cambiasse idea sul midollo. Una volta liberata, Sirin ha spiegato a Piril che lei e suo padre hanno una relazione e Suat l'aveva chiusa nella stanza perché non voleva che lei lo lasciasse.