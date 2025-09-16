Sarp potrà vedere Bahar per qualche minuto mentre dorme nella puntata de La forza di una donna di martedì 23 settembre.

Le anticipazioni rivelano che Ceyda rifiuterà a Sarp un incontro in ospedale con Bahar, ma poi si commuoverà di fronte alla sua insistenza. La donna concederà a Sarp di rivedere sua moglie mentre dorme per evitarle stress essendo ancora fragile dopo l'operazione.

Il trapianto di Bahar terminerà con successo

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Sirin arriverà in ospedale e la paura lascerà spazio alla speranza per Bahar.

Finalmente si potrà effettuare il trapianto di midollo e la paziente sarà preparata per l'operazione insieme a sua sorella. La famiglia sarà grata a Sirin che per la prima volta si sentirà accolta da tutti. Il trapianto riuscirà bene e Jale informerà Enver, Hatice e gli altri che presto Bahar sarà dimessa, ma ci vorrà ancora qualche giorno affinché tutto torni nella norma. La donna sarà tenuta in una stanza sterile e accanto a lei ci sarà Ceyda che non la lascerà mai sola e si prenderà cura della sua amica. Nel frattempo, Sarp proverà a sapere come va, ma per lui non sarà facile avere notizie certe di Bahar. L'unica persona che potrà informarlo sarà Sirin che però si infurierà vedendo che l'interesse dell'uomo è concentrato solo sulla salute di Bahar.

Dopo qualche giorno, Sarp non ne potrà più e sarà deciso a vedere la sua amata a tutti i costi, visto che l'operazione era l'unico limite che i suoi familiari gli avevano messo. Sfidando il pericolo di essere visto dagli uomini di Nezir, a tarda sera, Sarp si recherà in ospedale cercando di nascondere il suo volto con il cappuccio.

Ceyda cederà di fronte alle lacrime di Sarp

Nella puntata de La forza di una donna di martedì 23 settembre, Ceyda sistemerà il letto di Bahar e la metterà a dormire, mentre lei andrà a prendere un caffè. In quel momento, Sarp arriverà in ospedale e le chiederà di vedere Bahar, ma Ceyda si rifiuterà di aiutarlo: "Ci vorrà almeno un mese prima che si riprenda", spiegherà la donna.

Sarp sarà disperato e implorerà in lacrime: "Ti prego, fammela guardare mentre dorme, verrò più tardi". Ceyda esiterà, ma poi si commuoverà per l'insistenza di Sarp e accetterà. La donna controllerà che Bahar stia dormendo e poi farà arrivare Sarp che potrà osservarla restando dietro al vetro. Rivedere la sua amata dopo tanti anni sarà un'emozione indescrivibile per Sarp che non potrà trattenere il pianto. Ceyda resterà accanto a lui e si commuoverà perché l'amore che prova sarà ancora molto evidente nel marito di Bahar. Sarp potrà restare per pochi minuti per non correre rischi, ma questo basterà a fargli capire che non ha mai dimenticato Bahar.

Sarp ha riabbracciato Doruk e Nisan

Nelle puntate precedenti, Sarp ha scoperto che Bahar e i bambini sono vivi.

L'uomo ha avuto la conferma di questo da Enver, dopo aver visto che i loro corpi non erano nelle tombe come credeva da anni. Questa verità ha cambiato tutto per Sarp che da quel momento ha desiderato solo di riabbracciare la sua famiglia. Enver gli ha spiegato che Bahar non può vederlo finché non sarà guarita e lui ha rispettato la richiesta dell'uomo. Sarp, però, non ha potuto aspettare per vedere i suoi bambini ed è andato in ospedale da loro. Sarp ha riabbracciato i suoi amati figli Doruk e Nisan e ha promesso loro che sarebbe tornato presto.