Nezir punterà la sua arma in fronte a Sarp dopo averlo attirato alla sua villa nelle prossime puntate de La forza di una donna: Bahar assisterà alla scena in lacrime.

Le anticipazioni rivelano che Nezir si troverà faccia a faccia con l'uomo che ha tolto la vita a suo figlio e gli racconterà tutto il suo dolore degli ultimi anni. Nezir terrà Sarp sotto tiro, ma non premerà il grilletto. Gli dirà che ha intenzione di farlo soffrire prima di ucciderlo e poi di seppellirlo nel roseto che aveva creato per il suo amato figlio.

Nezir ospiterà Bahar, Doruk e Nisan nella sua villa

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Nezir rapirà Bahar, Doruk e Nisan per arrivare a Sarp. La mamma e i bambini saranno trattati come ospiti e vivranno nella villa con Nezir, quindi non sarà traumatico per Doruk e Nisan. Sarp, tuttavia, non andrà subito a salvare la sua famiglia, perché avrà un incidente con l'auto che gli causerà una ferita alla gamba. Non vedendo il suo nemico arrivare, Nezir ordinerà ai suoi uomini di sequestrare anche Piril e i gemelli che però non staranno nella villa con lui, visto che lei è la ex fidanzata di suo figlio. Il rapimento di Piril metterà in allerta Suat che ordinerà a Munir di andare a prendere Sarp e consegnarlo a Nezir per liberare sua figlia.

Il marito di Bahar, ancora stordito a causa della ferita, sarà portato in ospedale e poi alla villa del nemico. Al suo arrivo, Nezir farà tornare Bahar e i suoi figli nella loro camera per non traumatizzarli e andrà finalmente ad incontrare Sarp. L'uomo si troverà faccia a faccia con quello che considera l'assassino di Mert: "Mi hai rovinato la vita", gli dirà Nezir, "Mi hai portato via mio figlio e io ho perso tutto". L'uomo racconterà a Sarp di aver creato un roseto speciale per Mert, ma lui lo ha ucciso mettendo fine ad ogni suo sogno.

Il grande dolore di Nezir

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Nezir potrà finalmente sfogarsi e raccontare a Sarp tutto il suo dolore per la perdita dell'unico figlio.

"Stava per uccidere Piril", si giustificherà Sarp, "Non volevo togliergli la vita, è stato un incidente". Nezir gli risponderà per le rime: "Neanch'io vorrei, ma ti seppellirò qui, mio figlio era la mia unica ragione di vita". L'uomo mostrerà la sua arma a Sarp: "L'ho comprata solo per te", dirà puntandogliela in fronte. La scena si svolgerà sotto la finestra di Bahar che assisterà a tutto in lacrime, senza poter fare nulla e senza potersi sfogare perché i bambini saranno ignari di tutto. Nezir terrà Sarp sotto tensione per qualche minuto, ma non premerà il grilletto: "Non è così facile", gli dirà, "Prima soffrirai così tanto che mi pregherai di ucciderti".

Bahar sorvegliata a vista da Nezir

Nelle puntate recentemente in onda in Italia, Bahar ha superato con successo il trapianto ed è tornata a casa dei suoi cari.

La donna non sa ancora che suo marito è vivo, ma ormai manca pochissimo al loro primo incontro. Nel frattempo, Nezir sta studiando un modo per catturare Sarp per vendicare la morte di suo figlio. Mert, infatti, ha perso la vita in uno scontro con Sarp che stava difendendo Piril. Nezir ha individuato la casa di Bahar ed è certo che prima o poi il suo nemico andrà a trovare la donna e i bambini. L'uomo ha ordinato ai suoi di affittare una casa per un breve periodo e di tenere d'occhio tutti gli spostamenti di Bahar, in attesa che Sarp si rechi da lei dopo le dimissioni dall'ospedale.