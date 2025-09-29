Piril rifiuterà di dare il suo aiuto a Sirin e non le darà le foto di lei e Sarp nella puntata de La forza di una donna di sabato 4 ottobre: "Vai all'inferno", le scriverà dopo averla lasciata da sola nel bar.

Le anticipazioni rivelano che appena saprà che Sarp e Bahar si sono visti, Sirin correrà ai ripari. La ragazza chiederà un incontro con Piril perché avrà bisogno delle sue foto con Sarp a letto per impedire un ritorno tra Bahar e suo marito. Piril, però, la sorprenderà voltandole le spalle.

L'incontro fugace di Bahar e Sarp

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Sarp busserà alla porta di Bahar sorprendendola con un abbraccio.

L'emozione sarà incontenibile per entrambi, ma la felicità durerà poco. Sarp, infatti, proverà a spiegare velocemente a Bahar che lei e i bambini sono in pericolo e le chiederà di stare attenta fino al suo ritorno. Sarp andrà via con la promessa di andare presto a riprendere Bahar e i suoi figli, mentre Arif si accorgerà che i due nuovi inquilini non si spostano dalla finestra e osservano ogni movimento. La breve visita di Sarp scombussolerà le vite di tutti: Bahar sarà ancora incredula, mentre Nisan piangerà disperatamente per l'ennesima partenza di suo padre. A complicare le cose arriverà Sirin che appena saprà della visita di Sarp a Bahar andrà su tutte le furie. La ragazza aveva ricattato suo cognato con le foto di loro due a letto, ma quelle immagini non sono più in suo possesso perché Hatice e Enver hanno distrutto il suo telefono.

Sirin, in preda all'agitazione, salirà in taxi e penserà al da farsi per impedire a Sarp e Bahar di tornare insieme. La ragazza telefonerà a Suat: "Devo vedere Piril, è urgente", dirà all'uomo che in un primo momento le dirà che non è possibile vedere sua figlia.

Piril, l'unica speranza di Sirin

Nella puntata di sabato 4 ottobre della soap turca Sirin spiegherà a Suat cosa sta succedendo: "Sarp è andato da Bahar" dirà. La ragazza spiegherà che vuole vedere Piril per chiederle le foto che la ritraggono con Sarp. Sirin aspetterà Piril in un bar e la donna arriverà poco dopo. "Ho bisogno di quelle foto", dirà la ragazza senza perdere tempo, "Il mio telefono è rotto e le ho perse". Piril capirà tutto: "Adesso non puoi più ricattare Sarp e lui può tornare da Bahar".

Sirin confermerà e spiegherà alla donna che se non le darà quelle foto perderà suo marito. Piril si rifiuterà di aiutare Sirin che passerà ai ricatti: "Se non mi dai le foto dirò a Sarp che sapevi da tempo che Bahar e i suoi figli erano vivi". Piril si fermerà un attimo, ma poi darà le spalle a Sirin e andrà via. Quando sarà per strada, Piril invierà un messaggio alla ragazza che si illuderà di ricevere le immagini richieste: "Vai all'inferno", scriverà la moglie di Sarp, "Non ti darò mai quelle foto". Sirin farà molta fatica a mantenere la calma, mentre Piril tornerà a casa senza voler rivolgere la parola neanche a Munir.

Le foto di Sirin con Sarp in intimità

Nelle puntate precedenti, Bahar si trovava in fin di vita e il trapianto era l'unico modo per salvarla.

Sarp è andato a cercare Sirin a casa di Suat per costringerla a donare il midollo a sua sorella. La sorella si è rifiutata di aiutarlo, ma poi ha avuto un'idea per creare nuovi problemi. Sirin ha chiesto di stare con Sarp in cambio del midollo e lui ha dovuto accettare per salvare la vita a Bahar. La ragazza ha chiesto a Sarp di togliere i vestiti e ha scattato delle foto compromettenti di loro a letto. Sirin ha mostrato tutto a Suat e gli ha detto che quella sarebbe stata la loro arma per tenere Sarp lontano da Bahar.