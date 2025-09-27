In La forza di una donna, Arif verrà incastrato da Nezir: due uomini lasceranno una pistola nel suo locale e la polizia, durante una perquisizione, la troverà nascosta. L’arma sarà la stessa usata per uccidere Yeliz e per Arif scatterà l’arresto sotto gli occhi di Ceyda.

Bahar tenta la fuga con Nisan e Doruk, ma Sarp la ferma

Dopo essere rimasta nel rifugio con Sarp e Piril per sfuggire a Nezir, la fuga pianificata da Bahar con Nisan e Doruk verrà fermata all’ultimo istante. Sarp scoprirà i tre proprio mentre raggiungeranno l’auto di Arif e li costringerà a rientrare nella casa-rifugio.

La gelosia dell’uomo crescerà di fronte all’idea che Bahar stia per ricominciare accanto ad Arif e lo spingerà a un confronto diretto.

La colluttazione tra Sarp e Arif e le accuse reciproche

Quando resteranno soli, Sarp affronterà Arif con durezza, chiedendogli chi sia davvero. Tra i due nascerà una violenta colluttazione fatta di insulti e accuse reciproche: Sarp lancerà minacce di morte, mentre Arif lo accuserà di aver abbandonato la famiglia e di essere responsabile di quanto accaduto a Yeliz. Bahar interverrà più volte per dividerli, cercando di riportare la calma.

Piril sorprende Sarp e Bahar in un momento di vicinanza

Successivamente ci sarà un confronto tra Bahar e Sarp. Quest'ultimo si lascerà andare a una confessione sul suo passato e, approfittando della vulnerabilità di Bahar, riuscirà ad abbracciarla.

In quel momento Piril, nascosta in cucina, assisterà alla scena. Spinto dall’emozione, Sarp tenterà persino di baciarla, cercando di riaccendere il sentimento che li aveva uniti. Bahar, però, gli ricorderà della sua relazione con Piril e, di fronte all’ennesima accusa di Sarp verso Arif, gli confesserà apertamente ciò che prova per quest’ultimo, lasciandolo senza parole.

Nezir prepara la sua vendetta contro Arif

Intanto, un nuovo pericolo si abbatterà su Arif. Dopo una serata deludente con Emre, Ceyda tornerà a casa e noterà un uomo sospetto davanti alla caffetteria di Arif. Intuirà che si tratterà di una trappola tesa da Nezir, intenzionato a vendicarsi. Poco dopo, due uomini entreranno nel locale, lasciando un’arma come prova.

L’arresto di Arif sotto gli occhi di Ceyda

Il giorno seguente, alcuni agenti di polizia si presenteranno alla caffetteria di Arif per eseguire una perquisizione. Sicuro della sua innocenza, Arif collaborerà senza esitazioni, ma uno dei poliziotti troverà una pistola nascosta. Sarà la stessa arma usata per l’omicidio di Yeliz.

Di fronte all’evidenza, Arif non potrà difendersi: verrà arrestato insieme al padre Yusuf e a due amici, tutti ammanettati e condotti in auto dagli agenti. Ceyda assisterà impotente alla scena, comprendendo che le sue intuizioni erano giuste. Il piano di Nezir si rivelerà riuscito, minando la reputazione e la libertà di Arif.