Nelle puntate della seconda stagione della soap turca La forza di una donna si assisterà al rapimento di Arif Kara (Feyyaz Duman) da parte dagli scagnozzi di Nezir Korkmarz (Hakan Karahan), il nemico di Sarp Çeşmeli (Caner Cindoruk).

Sarp mette in guardia Bahar dai suoi nemici

Con l’aiuto dei suoi uomini, Nazir scoprirà che è stato Sarp a mettere fine all’esistenza di suo figlio Mert (Eray Cezayirlioğlu), cinque anni prima. Ben presto, il pericoloso uomo, apprenderà anche che Sarp in passato era sposato con Bahar (Özge Özpirinçci), dalla quale ha avuto due figli.

Convinto che l’uomo si presenterà a casa della prima moglie, Nezir chiederà ai suoi scagnozzi di affittare un appartamento nel quartiere di Tarlabaşi.

Servendosi della complicità di Munir (Caner Candarlı), il fidato scagnozzo di suo suocero Suat (Gazanfer Ündüz), Sarp riuscirà a corrompere uno degli uomini di Nezir e busserà alla porta di Bahar per metterla in guardia. Quest’ultima si lascerà andare alle lacrime per la troppa emozione, appena vedrà il marito vivo e vegeto. Dopo aver riabbracciato la prima moglie sotto lo sguardo di Arif, Sarp le dirà che dei suoi nemici potrebbero fare del male a lei e ai loro figli, prima di andarsene via con Munir.

Bahar apprende di essere stata pedinata, Enver si accorge della scomparsa di Arif

Ben presto, Arif vedrà due uomini di Nezir spiare l’abitazione di Bahar. Il giorno seguente, il barista rivelerà alla donna di aver visto uno degli scagnozzi pedinarla. Poco dopo, Arif verrà sequestrato dai malviventi, che lo picchieranno e abbandoneranno in un bosco. Enver (Şerif Erol) si renderà conto della sparizione improvvisa di Arif, quando vedrà una chiazza di sangue nel bar dell’uomo.

Anche se sarà senza forze, il barista riuscirà comunque a tornare a casa e rivelerà a Enver di non sapere se sia stato aggredito dai nemici o da qualche alleato di Sarp. A quel punto, Enver consiglierà alla figliastra Bahar di non fidarsi del marito, con il sospetto che sia potuto finire in un brutto giro.

Doruk ha rivelato alla madre Bahar di aver visto suo padre Sarp

Dopo aver riconosciuto Sarp nel parcheggio dell’ospedale in cui è ricoverato suo nonno Enver, il piccolo Doruk ha convinto sua sorella Nisan che loro padre sia tornato. I due bambini sono sprofondati nello sconforto totale, quando non sono riusciti a trovare il proprio genitore, che credevano morto. Tuttavia, pur essendo rimasta parecchio turbata a causa della rivelazione del figlio Doruk, Bahar ha accettato un appuntamento con Arif, il quale essendo a conoscenza che Sarp è veramente vivo, le ha chiesto come si comporterebbe se suo marito dovesse tornare nella sua vita.