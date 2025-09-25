Nelle nuove puntate de La forza di una donna, la protagonista Bahar la prenderà male appena scoprirà che Yeliz Ünsal è morta. La donna sfogherà tutto il proprio dolore contro il marito Sarp Cesmeli, facendogli presente che la sua amica sarebbe ancora viva se lui non fosse ritornato.

Sarp chiede a Enver di nascondere la morte di Yeliz a Bahar

Ben presto, gli scagnozzi di Nezir (Hakan Karahan) faranno irruzione nell’appartamento di Bahar, con l’obiettivo di sequestrarla insieme ai figli Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil). Appena scoprirà il piano del suo nemico per farlo uscire allo scoperto, Sarp farà in tempo a portare Bahar e i bambini in un rifugio sicuro, ma verrà raggiunto dalla seconda moglie Piril (Ahu Yağtu) e i loro figli gemelli.

A seguito della fuga, Yeliz verrà uccisa da uno degli uomini di Nezir sotto lo sguardo dell’amica Ceyda. A quel punto, Munir (Caner Candarlı) telefonerà a Sarp e lo metterà al corrente dell’omicidio di Yeliz.

Per impedire a Bahar di tornare nel quartiere di Tarlabaşı, Sarp si metterà in contatto con Enver (Serif Erol) e gli dirà di nascondere il decesso di Yeliz alla sua prima moglie.

Bahar aggredisce Piril

Durante la convivenza forzata con la nuova famiglia di suo marito, Bahar riconoscerà la voce di Munir e capirà che era stato lui a rapire i suoi figli qualche settimana prima per farle scoprire che Sarp si è risposato con Piril. Dopo essere stata aggredita da Bahar, Piril farà trovare un caricabatterie a Doruk, per consentire alla rivale di utilizzare il suo cellulare.

Appena Nisan e Doruk vedranno la foto di Yeliz in televisione, Bahar sospetterà che sia successo qualcosa alla sua amica. Parecchio turbata, la donna telefonerà a Ceyda (Gökçe Eyüboğlu), ma risponderà Emre (Ahmet Rıfat Şungar), il proprietario della caffetteria in cui verranno assunte la sua amica e sua madre Hatice (Bennu Yıldırımlar).

Quando Emre le farà le condoglianze, Bahar capirà che Yeliz è deceduta. Parecchio disperata, Bahar si scaglierà contro Sarp, accusandolo di essere il responsabile della scomparsa della sua amica. Inoltre, dopo aver chiesto al marito di non opporsi, Bahar dirà ad Arif di raggiungerla per portarla alla tomba di Yeliz.

Riepilogo sul ricongiungimento di Bahar e Sarp

Dopo aver scoperto che gli uomini del suo nemico Nezir hanno preso in affitto un appartamento situato proprio nel quartiere in cui vive la sua prima moglie Bahar, Sarp si è presentato dalla stessa per avvertirla del pericolo imminente. Il ritorno dell’uomo ha sconvolto i bambini già abbastanza provati, ma soprattutto Arif, il quale ha perso ogni speranza di avere Bahar al proprio fianco.