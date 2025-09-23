Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Ceyda sarà segnata dalla morte di Yeliz, uccisa mentre cercava di salvarla da un aggressore. Bahar, nascosta con Sarp e i figli, non saprà nulla finché Emre non le rivelerà la verità al telefono, gettandola nello sconforto più profondo.

Ceyda sconvolta dopo la morte di Yeliz

Ceyda sarà ancora sconvolta dalla morte di Yeliz. Dopo aver trascorso la notte a casa di Hatice ed Enver, la sua mente continuerà a rivivere gli attimi del delitto, incapace di liberarsi dal ricordo. È stata lei ad aver stretto tra le braccia Yeliz nel momento in cui ha perso la vita.

Come morirà Yeliz nelle prossime puntate

Come morirà Yeliz? Dopo la fuga di Bahar, Nisan e Doruk insieme a Sarp, gli uomini di Nezir troveranno in casa soltanto Yeliz, Ceyda e Hatice. Le interrogheranno per scoprire dove siano fuggiti i tre, ma presto uno di loro deciderà di passare a metodi più violenti. Pun­terà la pistola contro Ceyda, e proprio allora Yeliz interverrà per difendere l’amica. Nel disperato tentativo di impedirgli di sparare, avverrà il colpo fatale.

Bahar ignara della tragedia grazie al silenzio di tutti

Un momento drammatico segnerà per sempre le loro vite. Intanto Bahar, nascosta con i figli nella casa sicura organizzata da Sarp, rimarrà ancora all’oscuro della verità: nessuno le rivelerà che Yeliz non c’è più.

Tutti proveranno a rimandare il momento in cui dovrà affrontare la notizia, mentre Arif ed Enver cominceranno a gettare le basi di un piano per aiutare Ceyda a superare il dolore.

Emre offre un lavoro a Ceyda e a Hatice

La prima occasione arriverà quando Emre farà una proposta sorprendente: offrirà a Ceyda un lavoro nel suo ristorante, dove sarà a corto di personale, soprattutto dopo l’assenza di Bahar che aveva appena iniziato a lavorare come cassiera. Alla presenza di Hatice, Emre allargherà l’invito, chiedendo anche a lei di dargli una mano per un periodo.

Il sogno inquietante di Bahar con Yeliz in abito da sposa

Nel frattempo, Bahar sarà turbata da un sogno inquietante. Racconterà a Nisan di aver visto se stessa con un elegante abito nero e Yeliz vestita di bianco, come una sposa.

Ancora più sorprendente sarà la comparsa del padre biologico, intento a prendersi cura di un grande vivaio, pronto a regalare due rose: una bianca per Bahar, una nera per Yeliz.

Il significato di quel sogno comincerà a svelarsi poco dopo. Bahar, finalmente in possesso di un cellulare e di un caricabatterie grazie all’aiuto di Piril, chiamerà Ceyda per informarsi su come vadano le cose nel quartiere. Ma a risponderle non sarà lei: al telefono ci sarà Emre.

La telefonata di Emre rivela a Bahar la morte di Yeliz

Ceyda si è tagliata con un coltello mentre lavorava al ristorante e, accompagnata da Hatice, andrà in farmacia. Con la massima naturalezza, Emre esprimerà a Bahar le proprie condoglianze.

Una frase semplice che però la getterà nello sconcerto.

Inizialmente Bahar non comprenderà, ma pian piano, unendo i frammenti e ricordando il sogno, arriverà alla conclusione più dolorosa: Yeliz è morta. Sarà allora che tutto assumerà un senso diverso, e il peso della realtà cadrà su di lei con forza devastante.