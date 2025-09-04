Le anticipazioni de La forza di una donna annunciano momenti difficili per Sirin, Enver e Hatice. Nelle prossime puntate in onda su Canale 5, Bahar riuscirà a superare con successo il trapianto grazie alla sorellastra Sirin. Tuttavia, Sirin non accetterà di donare il midollo senza chiedere qualcosa in cambio: pretenderà da Sarp un incontro passionale. La figlia di Hatice scatterà alcune foto che sembreranno testimoniare un momento di intimità e le invierà sul cellulare di Sarp. Le immagini finiranno, però, nelle mani di Piril, che le mostrerà anche a Hatice ed Enver.

Quest’ultimo, sconvolto, arriverà a cacciare Sirin da casa.

Sirin ricatta Sarp

Sirin perderà il controllo dopo aver donato il midollo a Bahar. A scatenare la sua rabbia sarà la scoperta che Sarp ha fatto visita in segreto a Bahar in ospedale, violando l’accordo preso con lei di non avvicinarsi alla sua ex moglie. Parallelamente, emergerà che il gesto di Sirin, che sembrava di estrema generosità, si rivelerà frutto di un ricatto ben studiato. Sirin ha accettato di aiutare Bahar in cambio di un incontro intimo con Sarp. Poiché lui non ha rispettato i patti, Sirin gli invierà alcune foto sul cellulare che sembreranno suggerire che tra loro ci sia stato qualcosa.

Enver caccia da casa Sirin

Si verificherà un imprevisto: Sarp dimenticherà il cellulare a casa e le foto verranno viste da Piril, che, sconvolta dagli scatti del presunto tradimento del consorte, si precipiterà a casa di Sirin per affrontarla.

Alla scena assisteranno anche Hatice ed Enver, che vedranno le immagini compromettenti della loro figlia insieme a Sarp. Ma non sarà tutto: Piril non si limiterà ad accusarla di una relazione con il marito, ma insinuerà che la ragazza abbia una tresca anche con suo padre Suat. Enver, disgustato dalle azioni di Sirin, prenderà una decisione drastica e la caccerà di casa.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Arif ha dichiarato il suo amore a Bahar

Nelle precedenti puntate de La forza di una donna andate in onda su Canale 5, Ceyda ha convinto Arif a dichiarare il suo amore a Bahar. Arif ha trovato il coraggio di invitare la vicina di casa a fare colazione fuori in un locale romantico. Bahar ha accettato con piacere la proposta di Arif, che, una volta seduto di fronte a lei, le ha confessato il suo amore.

Tuttavia, la figlia di Hatice è rimasta sorpresa dalle sue parole, ricordandogli di essere gravemente malata e di avere due figli piccoli da mantenere. Nel frattempo, Sirin ha stretto un accordo con Suat: è diventata una spia, ben pagata, incaricata di riferirgli tutte le mosse di Sarp.